Berit Dağı'nda yaralanan belediye çalışanı kurtarıldı Kahramanmaraş'ta, gezinti için gittikleri Berit Dağı'nda düşerek yaralanan Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge ve Enerji Şube Müdürü Abdurrahman Bağcı, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, gezinti amaçlı çıktıkları Berit Dağı'nda düşüp yaralanan Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge ve Enerji Şube Müdürü Abdurrahman Bağcı, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Alınan bilgiye göre, Bağcı ve eşi ile bir grup, öğle vakti gezinti amaçlı Berit Dağı'na çıktı. Dengesini kaybeden Bağcı, kayalık bölgede yuvarlanarak yaralandı. Gruptakilerin cep telefonuyla durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayın İl Jandarma Komutanlığına bildirilmesiyle bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Helikopterin sarp araziye inememesi nedeniyle Bağcı, güvenli bölgeye taşındı. Buradan helikoptere bindirilen Bağcı, Kahramanmaraş Havalimanı'na götürüldü. Bağcı, buradan 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine getirildi. Bağcı'nın hayati tehlikesi bulunmadığı, sağ ayağının kırıldığı belirtildi.

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