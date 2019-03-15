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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Dedeoğlu'nun naaşı Edirnekapı Mezarlığında defnedildi.

15 Mart 2019 Cuma 17:28
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine, Dedeoğlu'nun ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar, akademisyenler ve çok sayıda kişi katıldı.

Dedeoğlu'nun eşi Basri Dedeoğlu, oğlu Efe, kızı İlyada ve kardeşi, burada taziyeleri kabul etti.

"Türkiye için önemli bir beyindi"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, cenaze namazı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Beril Dedeoğlu ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde beraber asistanlık yaptığını hatırlattı.

Kurtulmuş, "Değerli bir akademisyendi. Yıllar sonra Allah nasip etti, aynı Bakanlar Kurulu'nda yer aldık. Son derece iyi bir hanımefendi, iyi bir insan, iyi bir akademisyen ve Türkiye için önemli bir beyindi. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik, mekanı cennet olsun." dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Dedeoğlu ile 63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde beraber çalıştıklarını ve çok değerli bir insan olduğunu belirterek, "Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlar Kurulu'nda kendisiyle beraber çalıştık. Aldığı her vazifeyi titizlikle yapan, üstlendiği görevlerde devlet itibarına önem veren ve nerede olursa olsun en iyi temsili yürüten bir arkadaşımızdı. Ailesine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Cenaze, Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Dedeoğlu'nun naaşı Edirnekapı Mezarlığında defnedildi.

Beyin kanaması geçirmesi üzerine 28 Şubat'ta Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan Dedeoğlu, 13 Mart'ta yaşamını yitirmişti.

Beril Dedeoğlu, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1982 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olan Dedeoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1986 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Dedeoğlu, 2005 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını yürüttü.

Çeşitli gazetelerde dış politika üzerine yazılar yazan Dedeoğlu, geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atandı. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Üyesi olan Dedeoğlu, 2015 yılında kısa bir süre Avrupa Birliği Bakanı olarak da görev yaptı.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun, Avrupa Birliği, uluslararası politika, uluslararası güvenlik alanında çok sayıda araştırma, makale ve kitapları bulunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:28
  1. Fuat Oktay
  2. İbrahim Kalın
  3. Numan Kurtulmuş
  4. Ali Yerlikaya
  5. Mustafa Çalışkan
  6. Ahmet Davutoğlu
  7. Beril Dedeoğlu
  8. Florence Nightingale Hastanesi
  9. Edirnekapı Mezarlığı
  10. Galatasaray Lisesi
  11. İstanbul Üniversitesi
  12. Galatasaray Üniversitesi

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