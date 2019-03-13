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Prof. Dr. Beril Dedeoğlu 58 yaşında hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:27
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu 58 yaşında hayatını kaybetti

28 Şubat’ta beyin kanaması geçiren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, tedavi gördüğü Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde 58 yaşında hayatını kaybetti.

TRT Haber’den alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti.

Beril Dedeoğlu kimdir?

Beril Dedeoğlu 1961’de Ankara’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. 1986’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. Akademik kariyerine Prof. Dr. Esat Çam’ın asistanı olarak, 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığına getirildi. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi’nde ders verdi. Ayrıca, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanlarında birçok kitabı ve makalesi bulunuyor.

6 Şubat 2012 tarihinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine atandı. 2015 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yaptı.

28 Şubat 2017 tarihinde, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun’un yerine Ege Üniversitesi Rektörvekili olarak atandı. Beril Dedeoğlu, en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’nda görevlendirilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:27
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YORUM YAZ

  • Zikri günayZikri günay7 dk önce
    Allah cc rahmet eylesin,iyi bir akademisyen ve devletini seven ilkeli bir insandı.
  • Atilla şişmanAtilla şişman11 dk önce
    Allah rahmet eylesin

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