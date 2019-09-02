15 Mayıs 1958 tarihinde Bayburt'ta doğan Berhan Şimşek'in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Berhan Şimşek kimdir? CHP'li vekil Berhan Şimşek'in hayatı, yaşı, mesleği.

Berhan Şimşek kimdir?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 tarihinde Bayburt'ta doğmuştur. İlkokulu Bayburt'ta bitirdikten sonra küçük yaşta geldiği İstanbul'da çalışma hayatına atıldı. Öğrenimini gece okullarında sürdürdü. Ortaokulu İstanbul'da Abdülhakhamit Akşam Ortaokulu'nda sonrada liseyi Vefa Akşam Lisesi'nde tamamladı.

Anadolu Üniversitesiİşletme Fakültesi'nin İşletme bölümünden 2011 yılında mezun oldu.Yeditepe ÜniversitesiHukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yaptığı yüksek lisansını 2014 yılında bitirdi.

Foto romanlarda oynadı. 1977 yılında "Sevgili Oğlum" filmi ile sinema oyunculuğuna başladı.Nazım Hikmet ve 68'liler Vakfı üyesi ve Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurucusu olan Berhan Şimşek Günaydın Gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 1999 yılında Milliyet Gazetesinde seçim yazıları yazdı.

1989 da rol aldığı Minyeli Abdullah ile tanındı. 1991 de Uzlaşma adlı filmdeMehmet Ali Ağca'yı oynadı. 1994 yılında Tarık Akan ve Halil Ergün ile rol aldığı "Yolcu" filmiyle 6. Ankara Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Yönetmenliğini Ersin Pertan'ın üstlendiği filmde ise "Acı Gönül" filminde başrollerini Elyse Mirto ve Selçuk Yöntem ile paylaştı.

1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 10 Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği ne seçilmiş olan Berhan Şimşek beş dönem Parti Meclisi üyeliği yapmıştır.

2002 seçimlerinde 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Bir dönem milletvekilliği yaptı. Bu dönemde Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2010-2011 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı.

Berhan Şimşek, 1999 yılında spiker Burçin Atılgan ile evlendi. 2005 yılında boşandı. Aslı Alime (d.2000) adında bir kızı vardır.

Berhan Şimşek, 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerine CHP'den İstanbul 1. Bölge milletvekilliği aday adayı oldu. Yapılan ön seçimde CHP'den İstanbul 1. bölgeden aday oldu.

7 Haziran 2015 Pazar günü yapılan genel seçimlerde seçilemediğinden milletvekili olamadı.

Ödülleri:

1996 - Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Işıklar Sönmesin)

1994 - 6. Ankara Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Yolcu)

Filmleri ve Dizileri :

2005 - Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç (Kendisi) (Sinema Filmi)

2002 - Mumya Firarda (Sinema Filmi)

2002 - Keje (Şehsuvar) (TV Dizisi)

2000 - Şarkıcı (Refik Ağa) (Sinema Filmi)

2000 - Yahta Kaptan (TV Dizisi)

2000 - Acı Gönül (Sinema Filmi)

1999 - Figüran (TV Filmi)

1998 - Hoşçakal Yarın (Deniz Gezmiş) (Sinema Filmi)

1996 - Işıklar Sönmesin (Eşkiya Lideri Seydo) (Sinema Filmi)

1995 - Yahya Kaptan (TV Dizisi)

1994 - İş (Sinema Filmi)

1994 - Yolcu (Kuvay-ı Milliyeci) (Sinema Filmi)

1993 - Tersine Dünya (Hamza) (Sinema Filmi)

1993 - Kızılırmak Karakoyun (Ali) (Sinema Filmi)

1993 - Barışta Savaşanlar (TV Dizisi)

1992 - Her Gece Bodrum (Sinema Filmi)

1991 - Uzlaşma (Mehmet Ali Ağca) (Sinema Filmi)

1991 - Kurt Kanunu (Sinema Filmi)

1990 - Minyeli Abdullah 2 (Minyeli Abdullah) (Sinema Filmi)

1990 - Madde 438 (Sabri Timur) (Sinema Filmi)

1990 - Aşkın Kesişme Noktası (Sinema Filmi)

1989 - Şahane Evlilik (Orhan) (Sinema Filmi)

1989 - Oyunun Sonu (Sinema Filmi)

1989 - Minyeli Abdullah (Minyeli Abdullah) (Sinema Filmi)

1988 - Sürgün (Sinema Filmi)

1988 - Gömlek (Sinema Filmi)

1988 - Ferman (Seydali) (Sinema Filmi)

1987 - İpekçe (Seyyit) (Sinema Filmi)

1987 - Zamansızlar (Sinema Filmi)

1987 - Vurgun (Kemal) (Sinema Filmi)

1987 - Kuruluş / Osmancık (Sungur Tekin) (TV Dizisi)

1986 - Aşk Ve Para (Sinema Filmi)

1985 - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Yedeksubay Osman) (TV Dizisi)

1985 - Acımak (Mehmet) (TV Dizisi)

1984 - Zavallılar (Tahir) (Sinema Filmi)

1984 - Yaralı (Tahir) (Sinema Filmi)

1984 - Acı (Selim) (Sinema Filmi)

1983 - Azrailin Elçileri (Sinema Filmi)

1982 - Son Akın (Kara Murat) (Sinema Filmi)

1982 - Islak Güneş (Sinema Filmi)

1981 - Mecnun (Sinema Filmi)

1981 - Antepli (Antepli Şahin) (Sinema Filmi)

1979 - Mahmudo ile Hazel (Sinema Filmi)

1978 - Batak (Sinema Filmi)

1977 - Sevgili Oğlum (Halil) (Sinema Filmi)