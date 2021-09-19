Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel eşi kim kaç çocuğu var?

Bergüzar Korel, 27 Ağustos 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Tanju Korel, annesi Hülya Darcan’dır. İlköğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu’nda bitirdi ve orta öğrenimini Yıldız Koleji'nde tamamladı. Kolejin ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne giderek buradan mezun olmuştur.

Bergüzar Korel, üniversite yaşantısından önce spor ile ilgilenmiş ve profesyonel anlamda kulüplerde voleybol oynamıştır. Üniversite yaşantısından itibaren pek çok oyun ve kısa filmde kendisine yer bulmuştur. Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda da yardımcı oyuncu olarak oynamış ve oyunculuğa yavaş yavaş kendisini setlere ısındırmıştır.

Bergüzar Korel hangi dizilerde oynadı?

TV’de ilk defa 1998'de oynayan Kırık Hayatlar'da kendisini gösterdi. Sonrasında 2005'de Kurtlar Vadisi: Irak filminde Leyla isimli karakteri canlandırdı. Kendisine Kurtlar Vadisi filmi için teklif geldiğinde babası Tanju Korel oldukça hastaydı ve doktorları hayati tehlikesi olduğunu söylüyordu. Bu sebeple ilk rol teklifi geldiğinde oynamak istemedi ancak babasının bu görüşmeye gitmesini istemesi üzerine oynamaya ikna olarak teklifi kabul etti. Serdar Akar ve Sadullah Şentürk’ün yönettiği ve Ömer Lütfi Mete ile Raci Şaşmaz’ın senaryosunu yazdığı Kurtlar Vadisi: Irak filmi Türkiye’de çok beğenilmiş ve gişe rekorları kırmıştır.

Bergüzar Korel Kurtlar Vadisi'nde oynadı mı?

Kurtlar Vadisi Irak'tan sonra Bergüzar Korel, bu yapımın ardından aynı yıl Zeytin Dalı dizisinde İklim karakteri ile dizide yer almaya başladı. Ardından Binbir Gece isimli dizide Şehrazat Evliyaoğlu karakterini canlandırdı ve 2006'nın En Fazla Reyting Alan Dizisi unvanının sahibi bu dizi ile büyük bir çıkış yakalamış oldu. Bergüzar Korel, Binbir Gece isimli dizide kendisi gibi gezi ihanetine destek verdiği bilinen oyuncusu Halit Ergenç ile birlikte rol almıştı.

Bergüzar Korel Karadayı dizisi

Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’yla birlikte başrolü paylaşarak Hâkime Hanım Feride Şadoğlu karakteriyle kamera karşısına geçmiştir. Ve Kadın Dünyaya Dokundu temalı 48.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Jüri üyesi olarak görev yapmıştır.

2016'da yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Binbaşı Cevdet’in eşi ahu gözlü bir balkan gelini olan ve işi gereği soğukkanlı, fedakâr ve kuvvetli bir karakter olarak karşımıza çıkan Hemşire Azize karakterini canlandırmaktadır.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, birlikteliklerini 2009 yılında nikah masasına taşımıştı. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çiftin ikinci çocukları geliyor.