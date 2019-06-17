0553 313 94 23

Berge: “Yeni yıldızın adı ‘Urartu’ olmalı”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, yeni keşfedilen yıldıza Van ile özdeşleşen ‘Urartu’ adının verilmesini isteyerek, bu yönde kampanya başlattı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:57
Berge: “Yeni yıldızın adı ‘Urartu’ olmalı”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, yeni keşfedilen yıldıza Van ile özdeşleşen ‘Urartu’ adının verilmesini isteyerek, bu yönde kampanya başlattı.


Dünyadan 457 ışık yılı uzakta keşfedilen ve dünyadan 146 kat daha büyük olan yeni bir yıldız keşfedildiğini söyleyen Berge, “Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) 100’üncü kuruluş yılı kutlamaları kapsamında Türkiye’ye yeni keşfedilen yıldıza isim verme hakkı tanıdı” dedi.


Tüm Van kamuoyundan destek isteyen ve Türk Astronomi Derneği (TAD) internet sitesinde isim verme etkinliğini koordine edeceğini vurgulayan Berge, 3 aday isim belirleneceğini hatırlattı. VAN ESOB Başkanı Berge, http://www.nameexoworlds.iau.org/nc-proposals-formüzerinden formun doldurularak, motivasyon kısmına Urartu yazılmasını isteyerek kampanyaya destek verilmesini istedi. Türkiye genelinde katılımın olacağını belirten Berge, isim teklifi için son tarihin 30 Temmuz 2019 olduğuna dikkat çekti.



“Umarım adı Urartu olur”


“Biz de binlerce yıllık tarihi olan ve birçok medeniyete başkentlik yapan Urartuların yeryüzü tarihindeki şanlı isminin gökyüzüne de yazılması için kampanya başlatıyoruz” diyen Berge, “Umarım bu ad ‘Urartu’ olur. Urartular başta başkentleri Van olmak üzere yaşadıkları yerlerde birer mühendislik harikası olan baraj, su kanalları, yol ve kale yapmakla kalmamışlar. Astronomiyle de yakından ilgilenmişlerdir. Urartuların astronomiye olan merakı bilim insanları tarafından bilinen bir gerçek” ifadelerini kullandı.



Kalecik’teki dikili taşlar


Kalecik’teki dikili taşlara dikkat çeken Berge, “Van merkeze 8 kilometre uzakta bulunan Kalecik sınırları içinde yer alan dikili taşlar bunun kanıtı. 2 bin 800 yıl önce Urartular döneminde dikilen 2 bin 475 taş, bilim insanları tarafından astronomiyle ilişkilendiriliyor. Buna ay takvimi diyorlar. Matematiksel hesapla 1600 metrekarelik alana sığdırılan yapılar, yerli ve yabancı bilim insanların ortak görüşüyle Urartuların gök bilimine olan ilgisine işaret ediyor. O yüzden yeni keşfedilen yıldıza ‘Urartu’ adı verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.



Dünyanın dikkatini Van’a çeker


Yeni yıldıza ‘Urartu’ adının verilmesinin dünyanın dikkatini Van’a çekeceğine inandığını belirten Berge, “Urartu isminin verilmesi ile birlikte dünyanın dikkatini Van’a çekecektir. Dünya astroloji meraklıları Van’a gelip, Kalecik’teki dikili taşları görmek isteyecektir. Bu da Van’ın turizmi için büyük bir şans olacaktır” diye konuştu.



Wasp-52 yıldızı ve ötegezegeni


Katalog adı WASP-52 yıldızı ve ötegezegeninin sıcak bir gaz devi olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, yaşam barındırma olasılığı bulunmuyor. WASP- 52 yıldızı Pegasus (Kanatlı At) takımyıldızında yer alıyor ve ilkbahardan sonbahara kadar Türkiye’den gözlenebiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:57
  1. bilim
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
    1. Günün ilk yarısında en çok değer..
    2. Gebe okulu 7’inci mezunlarını verdi
    3. Serhat Göngör Türkiye’de yürüyüş..
    4. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    5. Borsada günün ilk yarısı (2)
    6. Günün ilk yarısında şehir..
    7. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    8. Serbest piyasada altın fiyatları
    9. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
    10. Aile Terapisti Psikolog Tülay..
    11. Borsada günün ilk yarısı (1)
    12. Isparta’daki Atlı Dayanıklılık..
    13. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    14. Malatyalı güreşçi Emir Ömer Bozdağ..
    15. Hatay Devleti Meclis binasını valilik..
    16. Bolkar Dağları’ndaki göllere ziyaretçi..
    17. Murzioğlu: “Ne kadar övünsek az”
    18. ‘Aile kurmak istiyorum, bizi yakmayın’..
    19. İtalya’dan madalya ile döndüler
    20. 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının..
    21. Helva Şenliğinde coşkulu final
    22. Darıca’da sel sonrasında yaralar..
    23. Tarsus’ta hırsızlar, gazinin aracını..
    24. Bilecik SMMMO’nun kazanını Ertuğrul..
    25. Kütahya’da ’Yabancıları Geri Gönderme..
    26. Venezuela'dan Türkiye açıklaması:..
    27. "MHP Genel Başkanı emir almaz"
    28. Türk dünyası eğitimcileri KKTC’de..
    29. Kayı Anıtı’na çirkin saldırı
    30. Lufthansa, rekabetten dolayı kar..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!