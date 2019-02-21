"Bergama’dan Symirna’ya Aliağa Kervan Yolu" projesi için çalışmalar başladı

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Aliağa ilçesini, tarih ve kültür turizminin öncü kentlerinden biri yapmayı hedefleyen Aliağa Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda birçok akademik çalışmaya destek veren Aliağa Belediyesi, “Bergama’dan Symirna’ya Aliağa Kervan Yolu” projesi için de çalışmalara başladı.

Aliağa Belediyesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan "Bergama’dan Symirna’ya Aliağa Kervan Yolu" projesi çerçevesinde, ön fizibilite çalışmaları saha incelemeleri ile başladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencilerinden ve dört öğretim üyesinden oluşan 37 kişilik ekip; Güzelhisar Mahallesi’nde, Eski Hacıömerli bölgesinde, Uzunhasanlar Mahallesi’nde bulunan Tisna Antik Kenti’nde, Myrina ve Gryneion Antik Kentlerinde ve turistik alanlar olan Kuş Cenneti ile Mavi Bayraklı Ağapark bölgelerinde teknik gezi gerçekleştirdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Vardar öncülüğünde yapılan teknik geziye Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin ile Arkeolog Pınar Taşpınar da katıldı. Öğretim Üyesi Serdar Vardar, teknik inceleme sırasında öğrencilere bölge hakkında önemli bilgiler verdi.

"Ulusal ölçekte de yerini bulacak bir çalışmanın başlangıcıdır"

Aliağa’nın doğal güzellikleri ve tarih kültürü açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Vardar, "Kervan yolu projesi ile İzmir Symirna Antik Kentiyle kuzeyde Pergamon Antik Kentlerini geçmişte olduğu gibi bugünde Aliağa coğrafyasında bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Doğal ve kültürel envanterin Menemen Buruncuk bölgesinden kuzeyde Aliağa’yı Bergama’ya bağlayacak kadar Aliağa ilçesinin doğu kesiminde Güzelhisar Barajı ve Tisna Bölgesinden kuzeye geçecek bir kervan eski rotası üzerinde sürekli yürüyüş faaliyetleriyle, pansiyonculukla yürüyecek, eğitim modelleri ve modülleriyle devam edecek bir çalışmanın var olmasını sağlama hedefini ortaya koyduk. Bu kapsamda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın iradesiyle bir çalışma için niyet ettik ve Aliağa’ya geldik. Projelendirmenin ilk aşaması için özellikle Aliağa ilçesindeki bütündeki fizibilite çalışmalarının aşamalarını noktalar olarak belirlemek için bir araya geldi. Projenin bütün çerçevesinin ve renginin ortaya konulması bütün argümanları ile değerlendirilmesi için ilk beyin fırtınasını gerçekleştirdik. Hem Aliağa’nın ilçe varlığına sağlayacağı katkı hem de Türkiye’nin uluslararası alanda tanıtımına sağlayacağı katkı önemli bir proje. Bu proje özellikle Londra’dan Kudüs’e kadar devam eden geniş bir yürüme alanı içerisinde Aliağa’nın da var olmasını sağlayacak yerel çalışma; fakat aynı zamanda ulusal ölçekte de yerini bulacak bir çalışmanın başlangıcıdır" dedi.

Gün boyu süren teknik gezi programı saha araştırmaları sonrasında Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı ile son buldu. Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt’un da katılımıyla gerçekleşen değerlendirme toplantısında kervan yolu projesinin önemine değinildi.

Değerlendirme toplantısı kapsamında katılımcılara hitaben konuşan Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, kervan yolu projesinin tanıtım konusunda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte Aliağa’ya önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Karatekin, "Kervan yolunun kültür envanterine kaydedilmesi, ulusal ve uluslararası ölçekte tanımlanması ve bu destinasyonun işler hale gelmesi ile birlikte yöre insanımızın ekonomik gelir elde eder hale gelmesi Aliağa’yı çok değiştirecek. Aliağa Belediyesi olarak Başkanımız Serkan Acar’ın talimatı, isteği ve vizyonu ile bu projeyi gerçeğe dönüştürmeyi bir görev biliyoruz. Projenin gerçekleşmesi için üzerimize düşen her şeyi yapmaya da hazırız" dedi.