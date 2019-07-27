Bergama’da “yeşil enerji” yatırımı başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kuzeyinde yer alan Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa ilçelerinin çöplerinden elektrik üretecek tesisin yapımı ve işletilmesi için ihale sürecini tamamladı. Tesis tamamlandığında çöp sorun olmaktan çıkıp, ekonomik ve ekolojik bir değere dönüşecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ikinci “yeşil enerji” yatırımını Bergama’da başlatıyor. Bergama’da 2011 yılında hizmete alınan katı atık depolama alanını iyileştirmek, çöpleri geri dönüştürmek ve atıklardan elektrik üreten bir tesis kurmak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi ihale sürecini tamamladı. Bergama, Kınık, Dikili ve Aliağa ilçelerinin evsel atıklarının değerlendirileceği günde 500 ton kapasiteli Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisini kuracak ve 15 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesine kira vererek işletecek firma belli oldu. Yapılan ihalenin galibi, yılda 1 milyon 540 bin TL kira bedeliyle en yüksek teklifi veren Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. oldu.

Doğu Star firmasıyla önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak. Firma, sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından imalat çalışmalarına başlayacak. Tesis tamamlandığında çevreye yayılan koku ve diğer çevre sorunları son bulacak. Çöpten elektrik üretilerek ekonomik bir değer oluşturulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin atıktan enerji üreten ve faaliyete geçmeye hazırlanan Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi de Eylül ayından itibaren çöpten elektrik üretecek.

Havaya, suya ve toprağa saygı

280 bin metrekarelik depolama alanının 173 bin metrekarelik kısmında kurulacak Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi; “Mekanik Ayırma”, “Biyometanizasyon”, “Kompost” ve “Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi” olmak üzere dört üniteden oluşacak. Cadde ve sokaklardan toplanan, belediye kamyonları ile mekanik ayırma tesisine gelen kentsel atıklar, tesisin hemen girişinde bulunan tamamen kapalı atık döküm alanına boşaltılacak ve “Mekanik Ayırma Ünitesi”ne alınacak. Burada geri dönüşüme yönlendirilecek malzemeler ayrılacak. Biyometanizasyon Tesisinde yiyecek ve bahçe atıkları gibi organik atıklar oksijensiz ortamda (reaktörlerde) işlemden geçirilerek elde edilen biyogaz elektrik enerjisine dönüştürülmek üzere “Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi”ne iletilecek. Geriye kalan katı atıklar ise “Kompost Üretim Ünitesi”ne alınacak,havalandırılarak olgunlaşması beklenecek. Elde edilen kompost ürün toprak iyileştirici olarak kullanılabilecek.

14 bin hanelik elektrik üretilecek

İşlenemeyen atık malzemeler düzenli depolama lotlarında depolanacak. Depolama alanında oluşan metan gazı da biyogaz arıtmadan geçirildikten sonra elektrik enerjisi üretim tesisine yönlendirilecek. Gaz motorlarında üretilen elektrik enerjisi hem tesisin işletmesinde kullanılacak hem de doğrudan dağıtım şebekesine aktarılacak. Tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte her yıl 12 milyon metreküp metan gazı bertaraf edilerek 25 bin 300 megavatsaat (MWh) elektrik enerjisi üretilecek. Bu değer yaklaşık 14 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir miktara karşılık geliyor. Tesis, 2020 yılının sonunda hizmete alınacak.