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Berfin ilk ameliyatına el sallayarak girdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşının yüzüne asit atması ile tanınmaz hale gelen 17 yaşındaki Berfin Özek, bir dizi ameliyatın ilkine bugün Bodrum’da girdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:12
Berfin ilk ameliyatına el sallayarak girdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşının yüzüne asit atması ile tanınmaz hale gelen 17 yaşındaki Berfin Özek, bir dizi ameliyatın ilkine bugün Bodrum’da girdi. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf 10 saat sürecek olan operasyon için Berfin adına sevenlerinden dua isterken, Berfin ameliyathaneye el sallayarak girdi.


İskenderun’da eski sevgilisi tarafından yüzüne kezzap dökülerek hayata küstürülen Berfin Özek, estetik operasyon için Cuma günü sabah saatlerinde Bodrum’a gelmişti. Ameliyat süreci başlayan Berfin, Acıbadem Hastanesine yatırılarak işlemleri başlatılmıştı. Bugün Berfin’in ilk ameliyatını gerçekleştirilecek olan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, düzenlediği basın toplantısında operasyonla ilgili bilgiler verdi. Ameliyatın yaklaşık 10 saat süreceğini belirten Prof. Dr. Mutaf, “Bence bir insanlık suçu sayılması gereken korkunç bir asit saldırısı neticesi büyük acılar yaşamış bir genç kız Berfin. Defalarca ameliyat olarak hastanede geçen uzun bir sürecin sonunda hayati tehlikeyi atlattıktan sonra aynaya baktığında kendi yüzünü tanıyamayan, görme yetisini neredeyse kaybetmiş, burun, dudaklar, göz kapakları, yanakları, kısacası tüm yüzü tamamen yanmış 19 yaşında bir genç kızın ruh halini düşünün. Elbette ki tek dileğiniz eski yüzünüze yeniden kavuşmak, eski hayatınıza yeniden dönmek olurdu değil mi? İşte Berfin’in dileği de aynı ve bu nedenle yani yüz yapımı ameliyatları için burada. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere medya kuruluşları, pek çok kurum ve kuruluş da Berfin’in bir parça olsa acısını hafifletmek üzere ellerinden geleni yaptı ve yapmaya devam ediyor. Berfin’in çevresinde bir iyilik halkası oluştu. Ben de bu halkanın bir parçasıyım” dedi.



Yeni yüz nasıl yapılacak?


Berfin Özek’e yeni yüzün nasıl yapılacağı ile ilgili de bilgiler aktaran Prof. Dr. Mutaf, “Berfin’i yeni yüzüne kavuşturmak için yapacağımız tedaviye dair ana başlıklar verecek olursam birincisi bu bir yüz nakli değil, nakilsiz yüz yapımı. Yani yeni yüz tamamen hastanın kendi dokularıyla yapılacak. Bu nedenle ameliyatlar sonrası doku reddi söz konusu değil ve ölümcül yan etkileri olan ilaç tedavileri de gerekmiyor. İkincisi bu bir kök hücre tedavisi de değil; kaybolan dokuların kişinin kendi doku kaynakları kullanılarak yerine konulması işlemidir. Eski yüzünü modellemiyoruz, güzelliğini geri verme iddiamız da yok. Biz bu sürecin sonunda yüzde asit etkisi ile kaybedilmiş eksik bölümleri yeniden yapıp, kimyasal yanık sonucu oluşan nedbe dokusu ile büzülmüş, deforme olmuş yapıları düzelterek veya yenileyerek hastamıza normal bir birey olarak hayatın içinde yer alabileceği yeni bir yüz görünümü kazandırmayı hedefliyoruz. Bazı izler elbette kalacaktır ama Berfin bu tedavinin sonunda herhangi bir sosyo psikolojik baskı yaşamadan hayatın her alanında aktif ve üretken bir birey olacaktır” diye konuştu.



İlk aşamada neler yapılacak?


Prof. Dr. Mutaf sözlerini şöyle sürdürdü:


“Biraz sonra uzun ve oldukça zahmetli bir ameliyata gireceğiz. Saatlerce sürecek bu ilk ameliyatta hedefimiz Berfin’in göz kapaklarını yeniden yapmak. Ayrıca birbirine yapışmış üst dudak burun tabanını ayırarak yeni bir üst dudak oluşturmak. Alt dudağı normalleştirmek. Ağız köşelerindeki büzülme ve kalın nedbe nedeniyle ağız açıklığı çok daralmış, öyle ki ağzını yeterince açamıyor ve ayrıca rahat kapatamıyor da. Bu problemleri de bu seansta düzelteceğiz Allah’ın izniyle. Ayrıca ikinci ameliyatta yüzdeki yanık derileri değiştirmede kullanmak üzere yeterli deriyi elde edebilmek için yanak, boyun ve üst göğüs bölgelerine koyacağımız doku genişletici (tissueexpander) denilen silikondan imal edilmiş özel aparatlar da bu seansta yerleştirilecek. Ameliyat sonrası 2 ay süresince bu doku genişletme işlemi devam edecek. Yeterli deri elde edildiğinde Berfin’i hemen ikinci ameliyata alarak yüzdeki deri değişikliğini gerçekleştireceğiz.”



“Kadına şiddet erkek çocuklarının doğru yetiştirilmesi ile önlenir”


Kadına yönelik şiddete de değinen Prof. Dr. Mehmet Mutaf, “Berfin’in bütün tedavisi Sağlık Bakanlığımızın girişimi ile Acıbadem ve şahsım tarafından üstlenildi. Onun için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan emin olabilirsiniz. O bu travmayı atlatacak, hayatını geri alacak hayırlısıyla ama asit saldırıları ve kadına şiddet devam ediyor. Çocuklarımızı, özellikle de erkek çocuklarımızı eğitelim, onları kadının eşit ve tercihlerinde özgür bir birey olduğunu öğreterek yetiştirelim ki kadına şiddeti, töre cinayetlerini bir onur, gurur, haysiyet meselesi olarak değil tam tersi büyük bir onursuzluk, yüz kızartıcı bir ayıp ve bir insanlık suçu olarak görüp kınayan bir nesil gelsin artık. Lütfen bu konuda farkındalık oluşturmaya ve bu saldırılarda mağdur olmuş kadınlarımıza, çocuklarımıza destek vermeye devam edelim” ifadelerini kullandı.


Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, sözlerini şöyle tamamladı:


“Şimdi neşter zamanı. Dediğim gibi uzun bir ameliyat olacak. Sizler dışarıda hayatlarınıza devam ederken, biz ekip olarak bu günü, akşamı ve muhtemelen gecenin bir kısmını Berfin için ameliyathanede geçireceğiz. Yıllardır bu tür ameliyatlar yapan bir cerrah olarak duaların çok şeyi değiştirdiğine, zor işimizi kolaylaştırdığına çok şahit olmuşumdur. Sizden ricam vaktiniz olursa şayet Berfin kızımıza ve bizlere dualarınızla destek verin bugün.”


Toplantı sonrası ameliyat hazırlıkları tamamlanan Berfin Özek, sedye ile ameliyathaneye götürülürken basın mensuplarına el salladı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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