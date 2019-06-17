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Berfin heyecanla beklediği ameliyata el sallayarak girdi

Asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ameliyata alındı- Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf:- "Elimizden geleni yapacağız. Berfin için çalışacağız. Ben biliyorum Berfin'in ameliyatlarının sonuçlarını bekleyen yüz binlerce insan var. Her ameliyattan sonra biraz daha düzelme göreceğiz"

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:37
Berfin heyecanla beklediği ameliyata el sallayarak girdi

MUĞLA (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ameliyata alındı.

Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştirilecek Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, ameliyat öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Olayın "insanlık suçu" sayılması gerektiğini belirten Mutaf, Berfin Özek'in yüz yapım ameliyatları için Bodrum'a geldiğini söyledi.

Her vakanın kendi uzmanlık alanındakiler için bir bulmaca olduğunu ifade eden Mutaf, "Neyin eksik olduğunu doğru teşhis etmek gerekiyor. Özek'in yüzlerce fotoğrafını saatlerce inceledim." dedi.

- "Elimizden geleni yapacağız"

Berfin Özek'in birden çok ameliyat olacağını belirten Mutaf, şöyle konuştu:

"Benim öngörüme göre yaklaşık majör manada 3, belki de ek küçük ameliyatlarla 5-6 kez ameliyat olacak. Bu süreçte 1,5-2 yıl arasında tedavi süreci değişecek. Mucizeler Allah'a mahsus. Biz kulların mucizeleri ancak emek ve sabırla mümkün. Zaman istiyor. Benim topumdan genel ricam da ilk ameliyatın ya da ikinci ameliyatın sonuçlarını beklerken mucize bir farkı hemen görme istediklerini bir nebze olsun frenlemelerini istiyorum çünkü bu aşama aşama olan bir düzelme olacak. Genel tabirle yakmak yıkmak çok kolay ama onu yerine yeniden koymak, yapmak çok zor. Zaman alıyor emek istiyor. Elimizden geleni yapacağız, Berfin için çalışacağız ama Berfin de ailesi de sabredecek. Ben biliyorum Berfin'in ameliyatlarının sonuçlarını bekleyen yüz binlerce insan var. Her ameliyattan sonra biraz daha düzelme göreceğiz."

Berfin Özek'in yaşadıklarını ilk defa bir sosyal medya paylaşımında gördüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da devreye girdiğini belirten Mutaf, sonunda ameliyat sürecinin başladığını aktardı. Yapılacak ameliyatların 3 aşamalı olduğunu ifade eden Mutaf, şöyle devam etti:

"Göz kapakları, alt ve üst dudağın yeniden yapılması, birbirine yapışmış burun ve üst dudağın ayrılması, mümkünse burun deliklerinin formüle edilmesi. Burun yapımı ile ilgili yönteme karar verilmesi. Ayrıca ikinci ameliyatta yüzdeki yanık derileri değiştirmede kullanmak üzere yeterli deriyi elde edebilmek için de üst göğüs bölgesine yanağa belki de boyna, doku genişletici (tissue expander) denilen silikondan aparatların konması bu birinci aşamada yapılacak. İstediğimiz miktarda deri elde ettiğimiz zaman ikinci ameliyata hemen alacağız. Yüzündeki bozulmuş, normal olmayan dokuların tümünü çıkaracağız. Yeni deri ile yüzü yeniden kaplayacağız. Burnunu yeniden yapmamız gerekiyor. Onu için de burnun iki belki üç aşamalı bir teknikle düzeltilebileceğini öngörüyoruz."

Yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen ameliyatı gerçekleştirecek ekipte, Plastik Cerrahi Uzmanı Mithat Akan'ın da destek için yer aldığı belirtildi.

- Ameliyathaneye el sallayarak gitti

Prof. Dr. Mehmet Mutaf, Berfin Özek ve ailesi ile görüştükten sonra ameliyat hazırlıkları tamamlandı. Hastanedeki odasından ameliyathaneye götürülen Özek, geriden bakanlara el salladı.

İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç. tutuklanmıştı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastane tarafından karşılanacak.


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:37
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