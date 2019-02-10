0553 313 94 23

Beren bebeğin ismi çocuk akademisine verildi

Çorlu'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen 6 aylık Beren Kurtuluş'un adı Ergene Belediyesi tarafından yapılan çocuk akademisine verildi

10 Şubat 2019 Pazar 18:33
Beren bebeğin ismi çocuk akademisine verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişiden 6 aylık Beren Kurtuluş'un ismi, Ergene Belediyesi tarafından yapılan ''Beren Bebek Çocuk Akademisi''nde yaşayacak.

Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yapımı Şubat 2018'de Ergene Belediyesi tarafından başlatılan ve 2019 Şubat'ta tamamlanan 100 çocuk kapasiteli Beren Bebek Çocuk Akademisi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'nde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 6 aylık Beren Kurtuluş'un adının verildiği "Beren Bebek Çocuk Akademisi"nin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Melih Kurtuluş, kazaya ilişkin açılan davaya işaret ederek, yargılama sürecinin bir an evvel başlamasını beklediklerini söyledi.

Türk adaletine inançlarının tam olduğunu belirten Kurtuluş, şöyle konuştu:

"8 Temmuz 2018'de Çorlu'da yaşanan tren kazasında kaybettiğimiz 25 canımızdan biri de benim 6 aylık kızımdı. Ergene Belediyesi böyle güzel bir çocuk akademisi yaparak kızımın adını verdi ve bizleri onurlandırdı. Biz bir yandan adalet sürecinin başlamasını beklerken, adalet arayışımızı sürdürürken, böyle güzel şeylerin olması bir nebze de olsa mutlu ediyor. Bir an önce iddianamenin tamamlanarak mahkeme sürecine geçilmesini bekliyoruz."

Ergene Belediye Başkan Vekili Merdin Cantaş da bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını ümit ettiklerini belirterek "Allah bir daha böyle kazaları göstermesin. Beren bebeğimizin ailesine ve diğer ailelere sabırlar diliyorum. Belediye olarak bölgemize böyle güzel bir hizmeti kazandırdığımız için çok mutluyuz. Adını da Beren bebeğimizin adını verdik. 1 Müdür, 4 öğretmen ve 100 çocuk kapasiteli bir eğitim yeri, bölgemize hayırlı uğurlu olsun.'' diye konuştu.

Tören sonunda Beren Bebek Çocuk Akademisi'nin açılışı sembolik kurdele kesimiyle tamamlandı.

Kurdele kesiminde kız kardeşi Beren ile annesi Derya Kurtuluş'u kaybeden 3 yaşındaki Kemal ise olanlardan habersiz etrafa gülücükler dağıttı.

Kurdele kesiminde de bulunan Küçük Kemal'e belediye yöneticileri büyük boy yapboz hediye etti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 18:33
  1. beren bebek
  2. çocuk akademisi
  3. Ergene

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cenevre'de tepki çeken laiklik yasası kabul edildi
    1. Cenevre'de tepki çeken laiklik yasası..
    2. Dalış sırasında kalp krizi geçirip öldü
    3. Çanakkale'de 39'u çocuk 62 kaçak..
    4. İstanbul'un su altı zenginliği,..
    5. Temel Karamollaoğlu'ndan seçim..
    6. Anamur'da yamaçtan kopan kayalar yola..
    7. Sanremo'yu Mısır kökenli Mahmood kazandı
    8. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    9. Akü takviyesi yapmak isterken..
    10. Cüneyt Arkın Yeşilçam’ın kötü..
    11. Gaziantep Polisgücü, Avrupa üçüncüsü
    12. Beren bebeğin ismi çocuk akademisine..
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
    15. Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
    16. Türk giyim firmalarından Londra..
    17. Adana'da suç örgütüne operasyon; 1'i..
    18. "Kadın Olmanın Günahı" isimli..
    19. Batı'yı korkutan açıklama: Atom..
    20. Destici'den 'çöken bina' açıklaması:..
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var