0553 313 94 23

Bereketli olsun diye dilek havuzuna kayısı döktüler

Mersin’in Mut ilçesinde 57’incisi düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, Mut halk oyunları gösterisiyle başladı.

07 Haziran 2019 Cuma 17:32
Bereketli olsun diye dilek havuzuna kayısı döktüler

Mersin’in Mut ilçesinde 57’incisi düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, Mut halk oyunları gösterisiyle başladı. Festivalde bereketli olması için dilek havuzuna kayısı döküldü.


Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, çevre ilçe belediye başkanları, mülki amirler, davetliler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.


Törende konuşan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “57’incisini düzenlediğimiz Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali bizim adımıza her yönden önemli. Neden mi çünkü Karacaoğlan var. Neden mi hepimizin evine ekmek götüreceği kayısı var. Bizde bu geleneği devam ettiriyoruz. Önemli olan bu festivallerimizin birlik beraberliğimize katkı sağlaması” dedi.


AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ise Mut’un sofralık kayısısının iyi tanıtılmadığını belirterek, "Mut Türkiye’nin kayısı üretiminin yüzde 85’ini karşılayan tek ilçe. Tanıtımı için elimden geleni yapacağım" dedi.


Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz de, “Türkiye’de sofralık kayısının yüzde 85’ini üreten Mut ilçemizdir. Yıllık 150 bin ton üretim miktarıyla ülkemizde birinci sırada bulunmaktadır. Mersinimizin cennet köşesi Mutumuz mikro klima yapısıyla ülkemizde kayısının en erken hasat edildiği üretim merkezidir. Rusya ve Ortadoğu pazarı başta olmak üzere ihracat kanallarımız açıktır. Hamdolsun bu sene ürünümüzün oluşan fiyatı üreticimizin yüzünü güldürmüştür. İlçemiz kayısının yanında erik, incir ve zeytinin de önemli üretim merkezlerinden biridir” dedi.


Konuşmaların ardından 10 yarışmacıdan oluşan kayısı yeme yarışmasını kazanan kişiye çeyrek altın ödülünü Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz verdi. Bolluk bereketin olacağı ve suyla beraber bahçede kayısının daha bol olacağı inancıyla protokol üyeleri dilek havuzuna kayısı döktü.


Üç gün sürecek festival etkinlikleri kapsamında ilk akşam Latif Doğan ve Merve Özbey, ikinci gün akşamı Zakkum ve Rubato konser verecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 17:32
  1. sanat
  2. kültür
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de bayram trafiği artarak devam ediyor
    1. Kocaeli’de bayram trafiği artarak..
    2. Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye..
    3. "Türkler için tüm şartları sağlamaya..
    4. Suriye’de son 24 saatteki çatışmalarda..
    5. Tarım aracı takla atıp yol kenarına..
    6. Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır..
    7. Trafik Kazasında Ölen Şahıs Toprağa..
    8. Bereketli olsun diye dilek havuzuna..
    9. Yol kenarında gördüğü ayıyı ‘gel..
    10. Otomobil refüje çarptı: 1yaralı
    11. Pobeda Airlines, Dalaman uçuşlarına..
    12. 43 ilin geçiş güzergahında trafik..
    13. Cinayet zanlıları hakim karşısında
    14. KKTC Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs’ta..
    15. Kadırga Yaylası’ndaki o camide yılın..
    16. ‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs..
    17. Unutulmayan türkülerin şairi:..
    18. Güney Kore'nin DMZ'deki kazı..
    19. Cahit Zarifoğlu kimdir? Cahit..
    20. 2 dakikada hazırlanan çikolatalı..
    21. Hulusi Akar ile ilgili skandal sözler!..
    22. Ligue 1'de kadın hakem dönemi
    23. Firari FETÖ’cü yol kontrolünde..
    24. İsrail güçleri Batı Şeria'da 1..
    25. Yolcu midibüsü ile ticari araç..
    26. Bayramda Dağılcak’a akın ettiler
    27. Şili’de öğretmenlerin grevi 5’inci..
    28. E.Y. Malatyaspor Sportif Direktörü Ali..
    29. Altının kilogramı 250 bin 100 liraya..
    30. Ormanda bisikletten düşerek yaralanan..
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz