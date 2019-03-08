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Bereket Sofrası Hamzabey Mahallesi’nde kuruldu

İnegöl Belediyesi’nin her hafta cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği “Bereket Sofrası Halk Günleri” bu hafta Hamzabey Mahallesi’ndeki Aşağı Camii’nde kuruldu.

08 Mart 2019 Cuma 17:14
Bereket Sofrası Hamzabey Mahallesi’nde kuruldu

İnegöl Belediyesi’nin her hafta cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği “Bereket Sofrası Halk Günleri” bu hafta Hamzabey Mahallesi’ndeki Aşağı Camii’nde kuruldu.


Her cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Hamzabey Mahallesi’ndeki Aşağı Camii’nde kuruldu. Vatandaşların sıkıntısını ilk ağızdan idarecilere iletme imkânı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günlerine cami cemaatinin ilgisi büyük oldu.


Belediye Başkan Vekili Turgay Yel, İlçe Müftüsü Kazım Güzel, AK Partili yöneticiler ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından Osmanlı hanedanın ilk şehidi olan Baykoca’nın metfun olduğu türbe ziyaret edildi. İlçe müftüsü Kazım Güzel tarafından yapılan dua sonrası, İnegöl Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Baykoca’yı anma etkinlerine bütün ilçe halkı davet edildi.


Belediye Başkan Vekili Turgay Yel, İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade ederek, “Öncelikle Belediye Başkanımız Alper Taban’ın selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Dün gece idrak ettiğimiz regaip kandili mübarek olsun. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek sabah namazımızı eda ediyoruz. Çay, simit, peynir ve zeytinle bu soframızı hep birlikte bereketlendiriyoruz. Daha sonra da mahalle sakinlerimizi dinleyerek, o mahalledeki sıkıntıları gidermek adına elimizden gelen yardımı gösteriyoruz. Ayrıca bizlere belediyemizin çözüm merkezine Alo 153 hattına 7/24 ulaşabilirsiniz. Belediyemiz bu mana da sizlerin gece gündüz hizmetinde. Hiç çekinmeden bizlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bütün gayemiz, bütün derdimiz gönülden bağlı olduğumuz İnegöl’e hizmet etmek” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:14
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