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Berberler çalıştıracak kalfa bulamıyor

Bursa’da 25 yıldır erkek kuaförlüğü yapan usta, aylardır yanında çalıştıracak kalfa bulamıyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:05
Berberler çalıştıracak kalfa bulamıyor

Bursa’da 25 yıldır erkek kuaförlüğü yapan usta, aylardır yanında çalıştıracak kalfa bulamıyor.


Bir zamanlar sanat altın bilezik diyerek ailelerin çocuklarını gönderdiği berberler yetiştirecek eleman bulamıyor. Berberler, dükkanlarının camlarına astıkları ilanlarla aylarca çalışacak kalfa arıyor, ama ne arayan ne de soran var. Mudanya ilçesinde 25 yıldır kuaförlük yapan Yavuz Sezgin, iş yerinin camına 3 ay önce "Kalfa aranıyor" yazısı astı, ama bu zaman zarfında bir kişi bile iş başvurusunda bulunmadı.


Eskiden ailelerin çocuklarını yönlendirdiği bu mesleği şimdi kimsenin yapmak istemediğini ifade eden Yavuz Sezgin, “Getirisi iyi olmasına rağmen kimse gelip çalışmak için başvurmuyor. 3 ay önce kalfa aranıyor yazısını cama astım. Bir kişi bile gelip çalışmak istiyorum demedi.Bizim meslek eskisi gibi rağbet görmüyor. Aylardır eleman arıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:05
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