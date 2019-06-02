Berberler bayram öncesi yoğun mesai yaşıyor

Erzincan’da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde müşteri yoğunluğu yaşayan berber ve kuaförler, gece geç saatlere kadar mesai yapmaya başladı.

Bayram öncesi yoğunluk yaşandığını belirten berber Osman Kaya, her bayram olduğu gibi bu bayram öncesi de müşteri yoğunluğundan dolayı eleman sayısını arttırdıklarını söyledi. Kaya, havaların sıcak ve vatandaşların oruçlu olmasından dolayı yoğunluğun akşam saatlerinde arttığını ve özellikle son günlerde sabaha kadar çalıştıklarını belirtti.

Kaya; "Bayram öncesi bayağı yoğunluk var. Havalar sıcak olduğundan vatandaşlar akşam saatlerini tercih ediyor. Gece geç saatlere kadar yoğun oluyoruz. Eleman sayımızı arttırdık. Geceli gündüzlü yirmi dört saat çalışıyoruz. Bu yoğunluk devam ederse bayram günü de çalışmayı düşünüyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz.” dedi.

Bayram öncesi saç tıraşı olmaya geldiğini belirten Murat Köse ise "Bayram öncesi tıraş olmaya geldim. Gündüz hem iş saati hem de sıcak olduğu için akşam saatlerinde gelmeyi tercih ettim geldim tıraşımı oluyorum.” diye konuştu.