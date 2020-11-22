Berberler açık mı? | Kuaförler kaça kadar açık?
Berberler randevu ile mi çalışıyor? | Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya baxlayınca yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Vatandaşlar kuaförlerin berberlerin kapanıp kapanmadığını araştırıyor. Peki, berberler saat kaçta kapanıyor? | Kuaförler kaça kadar açık? | Berberlerin çalışma saatleri
Kuaförler berberler açık mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle yeni yasaklar uygulanmaya başladı. Vatandaşlar kuaförlerin yeniden kapatılıp kapatılmadığını merak ediyor. Peki, berberler saat kaçta açılacak?
Berberler açık mı? | Kuaförler kaça kadar açık?
Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler 20 Kasım Cuma günü uygulamaya başladı. Alınan tedbirler kapsamında; alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.