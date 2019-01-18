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Berberin sokak hayvanı sevgisi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde berberlik yapan Erol Bulut, kedi ve köpekleri iş yerinin önünde hazır mama ile besliyor

18 Ocak 2019 Cuma 10:54
Berberin sokak hayvanı sevgisi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir berber, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının karnını iş yerinin önünde hazır mama ile doyuruyor.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için duyarlılık gösteren ve hayvan sevgisiyle çevresine örnek olan Erol Bulut, kendi imkanları ve bazen de vatandaşların desteğiyle kedi ve köpek maması satın alıyor. Bulut, mamaları dükkanının önündeki kaplara boşaltarak kedi ve köpekleri besliyor.

"Boncuk" ismini verdiği yavru bir kediyi de dükkanında misafir eden Erol Bulut, hayvan sevgisiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kış şartlarının yaşandığını söyledi.

Hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiğini vurgulayan Erol Bulut, "İş yerimin önüne önce bir kedi ile köpek geldi. Onlara mama verdim ve her gün gelmeye başladılar. Sonra bu sayı her geçen gün artmaya başladı." dedi.

Yaptığı davranışın çevredeki esnaf ve vatandaşlara da örnek olduğunu dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Bazı esnafımız ile hayvansever kardeşlerimiz bana destek vermeye başladı. Yemleri buraya getirip bıraktılar, ben de her gün bu hayvanları yemliyorum. Boncuk ismini verdiğim kedi de kendiliğinden geldi. Çok küçük olduğu için önce sütle beslemeye başladım, onu kapıya bırakamadım. İş yerimde yer yaptım ve onu burada büyüttüm. Artık iş yerinin maskotu haline geldi. Tıraş yaparken dahi tezgahın üzerinde geziyor, benim ve müşterilerimizin hoşuna gidiyor."

Hayvanların da bir can taşıdığına işaret eden Erol Bulut, vatandaşlardan evlerindeki yemek artıklarını bir kap içerisinde sokak hayvanları için dışarı bırakmalarını da istedi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 10:54
  1. Sivas
  2. sokak hayvanları
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