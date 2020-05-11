Berberde yüz tıraşı olunuyor mu? Berberde sakal tıraşı yasak mı?
Berberde sakal tıraşı olmak yasak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 21 Mart’ta kapatılan berberler bugün açıldı. Pek çok kişi “Sakal tıraşı yapılacak mı?” , “Berberde tıraş olmak yasak mı?” , “Berberde jiletle tıraş serbest mi?” konuları araştırılıyor. Peki, berberde sakal tıraşı yasak mı?
Haftalar sonra kuaförler, berberler ve güzellik salonları açıldı. Berbere gidecek olanlar “Sakal tıraşı yapılıyor mu?” , “Sakal tıraşı serbest mi?” , “Berberde sakal tıraşı yapılıyor mu?” sorularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Berberde yüz tıraşı olunuyor mu? Berberde sakal tıraşı yasak mı?
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması" konulu genelge gönderildi.
Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.