THY- Euroleague
0553 313 94 23

Berberde tıraş olurken açılan ateşle yaralandı

Adana'da bir berbere tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı

04 Aralık 2018 Salı 21:07
Berberde tıraş olurken açılan ateşle yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, berberde tıraş olurken açılan ateş sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim T, Denizli Mahallesi'ndeki bir berberde tıraş olduğu sırada iş yerine tüfekle ateş edildi.

Saçmaların omzuna isabet etmesi sonucu yaralanan İbrahim T, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Olayın bildirildiği polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.

Tüfekle ateş ettikten sonra motosikletle kaçtığı iddia edilen zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:07
  1. Adana
  2. Denizli Mahallesi
  3. silahlı saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya için en büyük tehlike! İlk kez paylaşıldı
    1. Dünya için en büyük tehlike! İlk kez..
    2. "ABD'deki hastanelerin düşük kalitesi..
    3. ABD'den Rusya'ya 60 gün mühlet
    4. "Rakiplerimizin birbiriyle oynayacak..
    5. BPA tehdidi!
    6. Japon kiraz çiçekleri “Sakura”
    7. Ruhani, ABD ile müzakereleri savundu:..
    8. Özgüveni yüksek olan çocuklar bağımlı..
    9. Araçlara kafa ve yumruk atarak zarar..
    10. Kütahya'da silahla boynundan vurulan..
    11. Öfke ile nasıl baş edilir?
    12. Basketbolda maçın ardından
    13. Ortalık yangın yeri... Çağrı yapılıyor
    14. MDOB'dan Neşet Ertaş'ın türküleri
    15. Karabuğdaylı yumurtalı ıspanak
    16. HDP'li Baluken'in hapis cezasına onama
    17. Sinüzite şifa abdest almak
    18. Federasyondan Klopp'a para cezası
    19. Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı..
    20. Çavuşoğlu'ndan NATO'da diplomasi trafiği
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz