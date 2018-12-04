Berberde tıraş olurken açılan ateşle yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, berberde tıraş olurken açılan ateş sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim T, Denizli Mahallesi'ndeki bir berberde tıraş olduğu sırada iş yerine tüfekle ateş edildi.

Saçmaların omzuna isabet etmesi sonucu yaralanan İbrahim T, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Olayın bildirildiği polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.

Tüfekle ateş ettikten sonra motosikletle kaçtığı iddia edilen zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.