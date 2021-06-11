Berber, kuaförler, kafe, lokanta ve restoran çalışanları ne zaman aşılanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren 3 yeni meslek grubunun daha aşılama takvimine dahil edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından (bugünden) itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin. Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı bugünden itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin. Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından (bugünden) itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin."

Aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı randevusu MHRS’den alınıyor. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak gönderiyor. Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabiliyor. Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.