Berat gecesinde camiler doldu taştı Mübarek Beraat gecesi nedeniyle Ordu’nun Fatsa ilçesinde camiler doldu taştı.

Mübarek Beraat gecesi nedeniyle Ordu’nun Fatsa ilçesinde camiler doldu taştı.



Beraat gecesi nedeniyle resmi program merkez Orta Büyük Camii’nde yapılırken diğer camilerde de mevlid-i şerif programları düzenlendi. Din görevlileri yaptıkları vaazlarda bu gecenin önemine vurgu yaparak müminleri bilgilendirdi. Dolup taşan camilerde bu gecenin bereketini bilen müminler ellerini semaya açıp bol bol dua etti.

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