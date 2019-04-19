Berat gecesinde camiler doldu taştı
Mübarek Beraat gecesi nedeniyle Ordu’nun Fatsa ilçesinde camiler doldu taştı.19 Nisan 2019 Cuma 21:32
Mübarek Beraat gecesi nedeniyle Ordu’nun Fatsa ilçesinde camiler doldu taştı.
Beraat gecesi nedeniyle resmi program merkez Orta Büyük Camii’nde yapılırken diğer camilerde de mevlid-i şerif programları düzenlendi. Din görevlileri yaptıkları vaazlarda bu gecenin önemine vurgu yaparak müminleri bilgilendirdi. Dolup taşan camilerde bu gecenin bereketini bilen müminler ellerini semaya açıp bol bol dua etti.
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