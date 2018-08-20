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Berat Albayrak'tan vergi ödemeleri açıklaması!

Berat Albayrak'tan damga ve katma değer vergisi beyannamelerinin süresiyle ilgili açıklama geldi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:38
Berat Albayrak'tan vergi ödemeleri açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, damga ve katma değer vergisi beyannamelerinin süresinin 28 Ağustos’a uzayacağını açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır" dedi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:38
  1. Berat Albayrak
  2. Hazine ve Maliye Bakanı

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