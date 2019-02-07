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Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TİM Delegeler Çalıştayı'nda konuşuyor.

07 Şubat 2019 Perşembe 11:38
Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Son 16 yılda Türkiye'de çok önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Sosyal sektörlerle birlikte çok önemli mesafeler ilerledi. 30 milyar dolarlardan 170 milyar dolarlara ihracat rakamlarını hep birlikte gerçekleştirdik.

Yeni başarı hikayesini tüm Türkiye olarak yazacağız. Dünyada belirsizliklerin artığı, Avrupa'nın Çin'in yavaşlamaya başladığı bir dönemde bizler ihraç eden siz ihracatçılarımızla birlikte çok daha fazla çalışacağız. Birilerinin tehdit olarak tanımladığı bu dönemde küresel ticaretin yükselen yıldızı haline geleceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:38
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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  • Tamer yılmaz Tamer yılmaz 7 dk önce
    Titresimli fantazisevdalisi bedelli damat sarayin damadi olmasan fetodan icerdeydin

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