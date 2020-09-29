Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 yılları dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor. Yeni Ekonomi Programı, genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda oluşturuldu. Açıklanan programda temel ekonomik büyüklüklerin yanında makro politikalar ve hedeflerin de yer alması bekleniyor.

Programın açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç belli bir noktaya getirilirken, bakanlık ve kurumların bütçelerinin hazırlanmasında programın amaç ve öncelikleri esas alınacak. Açıklanacak programla, temel ekonomik büyüklüklerin yanı sıra, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Programın özel sektör için öngörülebilriliği arttırması bekleniyor.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Yüzde 25'lere kadar yükselen tüketici enflasyonunu yüzde 10-11'lere düşürdük. 2019'un son çeyreği itibariyle yüzde 6.4'lük büyüme yakaladık. Tüm dünyada pandemi nedeniyle ekonomik faaliyet çok sert bir şekilde yavaşladı. İşsizlik büyük oranda arttı. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para değeri değer kaybetti. Yurtdışı kaynaklı finansal ve makro ekonomik dengesizliklerle yoğun bir şekilde mücadele ediyordu ülkemiz. Dengelenme süreci olarak ilk yılını ilan etmiştik. Kararlı politikalarla Türkiye muazzam bir başarı elde etti.

Bu program salgın sonrası yeni normale nasıl uyum sağlayacağımızı ortaya koyacak

Dengelenme sürecinin sonuna yaklaşırken pandemi sonrası dünya yeni bir sınamayla karşı karşıya kaldı. Kimi ülkeler ekonomilerini ve sınırlarını tamamen kapattılar. İşsizlik arttı. Belirsizlik ortamında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimi tüm dünyada değer kaybetti. Enflasyon oranımızdaki trend yerini yatay bir seyre bıraktı. Altın ithalatındaki hızlı artış ve turizmdeki düşüş nedeniyle cari işlemlerde geçici de olsa bozulma ortaya çıktı. Bu program salgın sonrası yeni normale nasıl uyum sağlayacağımızı ortaya koyacak.

paketlerinin toplamı 494 milyar TL

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de parasal genişleme adımları atıldı. Salgın sürecindeki destek paketlerinin toplamı 494 milyar TL ile milli gelirin yüzde 10'una ulaştı. 9 milyon vatandaşımıza 47,5 milyar TL destek verdik. 6.2 milyon aileye 1000 TL ödeme yaptık. Emekli aylığını en az 1.500 TL'ye yükselttik. Kısa çalışma ödeneği kapsamı genişledi ve süre uzadı. 40 milyar tutarında SGK ve Bağ-Kur primini ve 29.4 milyar lira vergi ödemesini öteledik.

Bu yılın temmuz ayında hızlı bir normalleşme sürecine girdik

Bu yılın temmuz ayında hızlı bir normalleşme sürecine girdik. Türkiye olarak birçok gelişen ülkeden pozitif ayrıştık. Tüm göstergeler 'V' tipi toparlanmaya işaret ediyor. Turizm ve hizmetlerde toparlanma istenen düzeyde değil.

Normalleşme adımları önümüzdeki haftalarda da devam edecek

Temamız yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi. Salgın sürecinde alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılacak. Normalleşme adımları önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

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