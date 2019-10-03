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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan o kanala tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak isim vermeden “bir medya grubunun ekonomi kanalı” dediği Bloomberg HT’nin yayın politikasını eleştirdi.

03 Ekim 2019 Perşembe 20:16
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan o kanala tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber televizyonunda Yeni Ekonomi Paketi’ne (YEP) ilişkin soruları yanıtladı. Albayrak, dolarizasyonun nasıl engelleneceğine ilişkin soruyu yanıtlarken sözü Ciner Grubu bünyesindeki, ekonomi haberleri veren Bloomberg HT’ye getirdi.

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre, Albayrak, Bloomberg HT için “Üzücü ama ekonomiden sorumlu bir medya grubu, ekonomiden sorumlu bir medya kanalı son bir yıldır bir söylem üzerine, bir dil üzerine siyaset gütmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Albayrak şunları söyledi:

Bu o grubun finansal pozisyonunu korumak için yönlendiriyor olabilir. Farklı bir likidite pozisyonu kurumun sahipliği farklı şekilde yönetiyor, kendi menfaati için farklı bir pozisyon alaraktan, kendine farklı bir kazanç elde etmek için de yapıyor olabilir. Biz orasını bilemeyiz orası ayrı bir konu ama burada ekonomi politikaları, Türkiye’deki değişim dönüşüm içerisinde şunu görmemiz lazım. Biz objektif şekilde değerlendirip doğru yorum yapmamız lazım. Ortada bir bardak var. Dün bu bardakta şu kadar su vardı, bugün şu kadar su var ve bardaktaki su artıyor. Ha 'Bu bardak hep boş, daha da azalıyor' Bu başka bir şey, farklı bir yöne çekmek başka bir şey. Dolarizasyon özelinde olsun, makro-mikro iyileştirmeler anlamında olsun, Türkiye son bir yılda çok önemli bir noktaya geldi."

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 20:16
  1. Berat Albayrak
  2. A Haber
  3. Yeni Ekonomi Paketi
  4. Bloomberg HT
  5. Ciner Grubu

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