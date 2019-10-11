Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan cari denge açıklama
Açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik" dedi.11 Ekim 2019 Cuma 14:36
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengedeki başarılı performansın sürdüğünü belirterek, "İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.
Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca duyurulan ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.
Cari dengedeki başarılı performansın sürdüğüne dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:
5,1 milyar dolar cari fazla verdik
"Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız."
YORUM YAZ