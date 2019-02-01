Berat Albayrak'tan flaş IMF açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF iddialarına ilişkin açıklama yaptı.01 Şubat 2019 Cuma 14:00
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisi ile ilgili kriz beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz. Alınan tedbirlerle ekonomide güçlenme devam edecek. Türkiye'nin IMF ile yolunun keşismesi dahi söz konusu değil" dedi.
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