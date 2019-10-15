'Yaptırım' kararı sonrası Berat Albayrak'tan dikkat çeken ABD hamlesi

ABD’nin Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı yaptırım getirdiği açıklandı. Başkan Donald Trump Türkiye'ye karşı yaptırım kararnamesini imzaladı.

Yaptırım kararnamesine göre ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması yapılması için yürütülen müzakereler derhal durdurulacak. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yaptırım uygulanacak bakanlıklar arasında.

‘Albayrak ABD’ye gitmeyecek’ iddiası

Fakat yaptırım uygulanmayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Reuters’a konuşan konuya yakın bazı kaynaklar Albayrak’ın bu hafta Washington’da yapılacak IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına katılmayacağını yerine yardımcısı Bülent Aksu’nun vekalet edeceğini söyledi.

Programa katılmamanın gerekçesi ise açıklanmadı.