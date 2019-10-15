0553 313 94 23

'Yaptırım' kararı sonrası Berat Albayrak'tan dikkat çeken ABD hamlesi

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa yaptırım uygulama kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan dikkat çeken bir hamle geldi.

15 Ekim 2019 Salı 21:44
'Yaptırım' kararı sonrası Berat Albayrak'tan dikkat çeken ABD hamlesi

ABD’nin Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı yaptırım getirdiği açıklandı. Başkan Donald Trump Türkiye'ye karşı yaptırım kararnamesini imzaladı.

Yaptırım kararnamesine göre ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması yapılması için yürütülen müzakereler derhal durdurulacak. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yaptırım uygulanacak bakanlıklar arasında.

‘Albayrak ABD’ye gitmeyecek’ iddiası

Fakat yaptırım uygulanmayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Reuters’a konuşan konuya yakın bazı kaynaklar Albayrak’ın bu hafta Washington’da yapılacak IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına katılmayacağını yerine yardımcısı Bülent Aksu’nun vekalet edeceğini söyledi.

Programa katılmamanın gerekçesi ise açıklanmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 21:44
  1. ABD
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Berat Albayrak
  4. yaptırım
  5. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Berat Albayrak'tan dikkat çeken ABD hamlesi!
    1. Berat Albayrak'tan dikkat çeken ABD..
    2. Putin'in temsilcisi terör örgütüyle..
    3. ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye..
    4. Katar'dan Barış Pınarı Harekatı'na..
    5. Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak?..
    6. Peygamber Efendimizin "beni..
    7. Galatasaray Real Madrid maçı biletleri..
    8. Putin'in Suriye temsilcisinden küstah..
    9. Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar..
    10. Umaç helvası nasıl yapılır? Umaç..
    11. Emekli maaşı zam hesaplama nasıl..
    12. Çağla aşı nasıl yapılır? Çağla aşı..
    13. Brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli..
    14. Esed'in haber ajansı duyurdu: ABD..
    15. Köftür nedir? Köftür'ün faydaları..
    16. Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi
    17. Nijerya, madenlerini çıkarmak için..
    18. Su kefiri nasıl yapılır? Su kefiri..
    19. Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
    20. Terör örgütü yandaşlarının saldırısına..
    21. Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de..
    22. Nihat Kahveci: Tek kelime ile...
    23. 'Keşmirlilere karşı kolektif eziyetler..
    24. Köfte nasıl yapılır? Lezzetli köfte..
    25. CNN'in başkanından 'Trump'ın azline..
    26. Bakanlık, Barış Pınarı Harekatı'ndaki..
    27. İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı..
    28. Türkiye İzlanda EURO 2020 eleme maçı..
    29. Kayserispor'da büyük kriz! Futbolcular..
    30. ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den..
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur