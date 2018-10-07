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Yinal Yağan kimdir? Berat Albayrak'ın çalışma arkadaşı olan Yinal Yağan TÜİK Başkan Yardımcısı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcılığını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde birlikte çalıştığı ve Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür Yardımcısı olan Yinal Yağan atandı. Peki Yinal Yağan kimdir? Yinal Yağan nereli ve kaç yaşında? İşte TÜİK Başkan Yardımcısı olan Yinal Yağan biyografisi

07 Ekim 2018 Pazar 09:41
Yinal Yağan kimdir? Berat Albayrak'ın çalışma arkadaşı olan Yinal Yağan TÜİK Başkan Yardımcısı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcılığını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde birlikte çalıştığı Yinal Yağan atandı. Peki Yinal Yağan kimdir? Yinal Yağan nereli ve kaç yaşında? İşte TÜİK Başkan Yardımcısı olan Yinal Yağan biyografisi

Yinal Yağan, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ululslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yinal Yağan, ilk olarak 1991 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticret Müsteşarlığı ve İhracat Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak görev aldı.

Daha sonra Dış Ticaret Uzmanı olarak görev yapan Yinal Yağan 2000 yılında Tunus Büyükelçiliği'ne Ticaret Müşaviri olarak atandı. Daha sonra Başbakanlıkta göre alan Yağan Başbakanlık Dış Ticret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne Daire Başkanı olarak atandı.

Bundan sonraki süreçlerde bazı pozisyonlar için vekaleten yürüten Yinal Yağan yeniden Tunus Büyükelçiliği'ne Ticaret Müşaviri olarak atandı. 2016 yılına kadar yürüttüğü bu görevin ardından Ekonomi Bakanlığı'nda Dış Ticaret Uzmanı olarak görev alan Yinal Yağan 2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:41
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