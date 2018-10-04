Albayrak'tan terör açıklaması: Tarihe gömeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Batman'da şehit düşen 7 askerimiz hakkında açıklama yaptı. Albayrak, "Bu hain örgütü tarihe gömeceğiz" dedi.04 Ekim 2018 Perşembe 16:51
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Batman'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen 7 asker ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Batman’da hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin şüphesi olmasın. Çok yakın zamanda Allah’ın izniyle bu hain örgütü tarihe gömeceğiz."
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