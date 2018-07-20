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Bülent Aksu Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine dahil edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte ilk yurtdışı ziyaretini G-20 toplantılarına katılmak amacıyla Arjantin’e düzenliyor. Bakan Albayrak, öncesinde de Turkcell’in CFO’su Bülent Aksu’yu bakanlığa transfer etti.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:36
Bülent Aksu Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine dahil edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bakanlığa geldikten sonraki ilk gezisini G-20 toplantıları çerçevesinde Arjantin’e yapacak. Albayrak’ın ekibine gelecek ilk isim de Turkcell CFO’su Bülent Aksu oldu.

Albayrak, 21-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları toplantısı için bugün Buenos Aires’e gidecek. Toplantıya G-20 üyesi ülkelerin bakanları, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası temsilcileri katılacak. Zirveye, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak. Yayınlanan Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) G-20 değerlendirme raporunda, zirvenin gündemine ilişkin ipuçları yer aldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarının yükselen piyasa ekonomilerinden sermaye çıkışına neden olması nedeniyle doların güçlendiğine işaret edilen raporda, “Yükselen piyasa ekonomileri, sıkılaşan finansal koşullar ve bazı durumlarda kendine özgü zorluklarla karşı karşıyalar” değerlendirmesi yapıldı. Zirvede İran’a yaptırımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖRDEN TRANSFER

Bu arada Bakan Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda birlikte çalışacağı ekibi de netleşmeye başladı. Turkcell CFO’su Bülent Aksu yeni dönemde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışacak. Turkcell de dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Aksu’nun yeni görevi nedeniyle, Turkcell’den, 31 Temmuz 2018 tarihinde geçerli olmak üzere ayrılma kararı aldığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu yaptığı açıklamada, “Bülent Aksu, Turkcell’in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile şirketimizin sürekli büyümesini sağlayan güçlü finansal temeller üzerine kurulmasında önemli katkılar sunmuştur. Şirketimizin güçlü ve sağlıklı finansal yapısını sürdürmesindeki emekleri ve üstün gayreti takdire şayandır” dedi.

BÜLENT AKSU KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olan Bülent Aksu, iş hayatına Kuveyt Türk’te Teftiş Kurulunda müfettiş olarak başladı. 2003 yılında Çalık Holding’de sırasıyla Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü olarak görevini yaptı. 2008-2012 yılları arasında ise Akfel Grup bünyesinde CFO ve Yönetim Kurulu üyeliği görevleri yaptı. Enerji, petrokimya, tekstil ve denetim dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde finans, muhasebe, vergi ve yönetim alanlarında profesyonel yöneticilik tecrübesine sahip olan Bülent Aksu, 2012-2013 yılları arasında Azerbaycan milli petrol ve gaz şirketi SOCAR iştiraki olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’de CFO ve son olarak yine SOCAR iştiraki Star Rafineri’de CFO görevlerinde bulundu. Bülent Aksu 2016 Temmuz’dan itibaren Turkcell’de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak gör

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 07:36
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Berat Albayrak
  4. Bülent Aksu
  5. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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