Berat Albayrak İzmir'de konuşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de 'Adım Adım Ekonomi İzmir' toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;

Düşmanlarımızın, gerçek düşmanlarımızın bir türlü rıza gösteremedikleri şey budur. Konuşmalarımın başındaki sözler Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e ait. İzmir İktisat Kongresi'nde kurduğu bu cümleler bugüne de ışık tutuyor. Tam 96 yıl önce bu cümleleri kurmuş.

Savaş yıkım ve yoksulluk içindeki milletin tekrar toplanması için düzenlenen kongre hepimize örnek vermektedir. Tüm paydaşların söz hakkına sahip olması, müzakere iş birliği ve ortak akıldan vazgeçilmediğini göstermektedir. Türkiye'nin biz de güçlü geleceğine emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden olmuştur.

Son 6 ayda Türkiye zor bir dönemden geçti. Çok güçlü bir duruş sergiledik. Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz . Biz bu dönemi yeniden dengelenme için fırsat olarak gördük. Finansal saldırılar karşısında ciddi sınav veren Türkiye ekonomisi, 2018 Ağustos ayında yaşadığı süreci de atlatarak dengelenme sürecini başarıyla sürdürmektedir.

Ayrıntılar geliyor...