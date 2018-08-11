Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa mı ediyor?

Başta ABD olmak üzere küresel güçlerin Türkiye’ye dolar üzerinden başlattığı savaşa vatandaşlar dolarlarını bozdurarak cevap verirken, hükümet ise açıkladığı yeni ekonomi model ile piyasaya canlılık kazandırmak istiyor. Doların yükselmesinin önüne geçilememesi üzerine muhalefet Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevi bırakmasını isterken, Bakan Berat Albayrak , "Berat Albayrak bugün var, yarın yok. Berat Albayrak bugün olsa da olmasa da dizayn ettiğiniz bu sistemin sürdürülebilir olması gerekir.”açıklamasında bulundu.

Başta ABD olmak üzere küresel güçlerin Türkiye’ye dolar üzerinden başlattığı savaşa vatandaşlar dolarlarını bozdurarak cevap verirken, hükümet ise açıkladığı yeni ekonomi model ile piyasaya canlılık kazandırmak istiyor. Doların yükselmesinin önüne geçilememesi üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu ve Berat Albayrak’ın görevden alınması gerektiğini ifade etti. Dolmabahçe Sarayı'nda Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, başta muhalefet olmak üzere "Görevi bıraksın" diyenlere cevap verdi.

BERAT ALBAYRAK BUGÜN VAR YARIN YOK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa çağrılarına ilişkin, "Berat Albayrak geldi, gitti, sonra başkası geldi. Devamı var mı? Yok. Berat Albayrak bugün var, yarın yok. Berat Albayrak bugün olsa da olmasa da dizayn ettiğiniz bu sistemin sürdürülebilir olması gerekir. Son dönemlerde yaşananlara baktığımızda birçok ülkenin yaşadığı sistemsel problemlerin başında sürdürülebilirlik sorunu gelmektedir. Kişiye dayalı, bir sektöre dayalı olmayacak. Sürdürülebilir olacak" ifadesini kullandı.

Berat Albayrak 'Yeni Ekonomi Yaklaşımı'nı açıkladı