0553 313 94 23

Berat Albayrak: Daha da düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de 'Adım Adım Ekonomi İzmir' toplantısında önemli mesajlar verdi.

15 Şubat 2019 Cuma 17:25
Berat Albayrak: Daha da düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de 'Adım Adım Ekonomi İzmir' toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Adım Adım Ekonomi' programı kapsamında İzmir'de konuşuyor...

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"Zorlu koşullar altında gerçekleştirilen bu kongrede tüm paydaşların söz alması en zor koşullar altında dahi müzakere işbirliği ve ortak akıldan vazgeçilmediğini göstermektedir. Geçmişi iyi bilerek dünden gerekli dersleri alarak Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz. İhracat odaklı büyümeden, dev projelerden, ar-ge'lerden, kamu mali yapısından ve uluslararası ekonomi yönetiminin bir parçası olan Türkiye'den bahsediyoruz. Büyük bir kararlılıkla topyekûn mücadelemize devam ediyoruz.

- Son 5 yıla baktığımızda hedef hep ekonomiydi. 21013 yılında 12 bin doları geçip orta gelir grubundan çıkıp üst gelir grubuna girdiğimiz dönem mayıs ve haziran olaylarında yeni bir dönem başladı.

- Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren finansal dalgalanmaları en aza indirmek için güçlü bir duruş sergiledik. Güçlü bir koordinasyon içine girdiğimiz bu süreçte, tüm zorluklara rağmen geride bıraktık

- Bu dönemin dengelenme için yeniden fırsat olarak gördük. 2021 yılı sonunda tüm hedefler doğrultusunda daha fazla yüksek katma değerli üretim yapan bir yapıya dönüşüm gerçekleştireceğini çok net görüyoruz

- Dengelenme süreci başarılı şekilde sürdürülmektedir.

- Bugün geldiğimiz süreç Türkiye'nin bir daha bu durumlarla karşılaşmaması için çok kararlı adımlar atıldı

- Cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine Türkiye hızla yol alıyor

- Sadece ağustos ayından bugüne kadar kurda yaklaşık yüzde 30'a yakın bir iyileşme yaşadık

- Risk prmimiz 570 puanlara çıkmıştı, 300'ün altını gördük iyi bir iyileşmeye doğru gidiyoruz

- 500 vadeli devlet kağıtları yaklaşık yüzde 12 düşüş gösterdi. Toparlanma hızlı bir şekilde devam ediyor.

- İş dünyası için faizlerin daha da düşmesi lazım. Daha yeni başladık daha da düşecek inşallah

- 6'dan dolarlar aldık 5'lere düştü ne yapacağız diyorlar . Siz aldığınız dolarları tutmaya devam edin. Fırsatçılar siz daha çok beklersiniz.

- Likitidenin genişletilmesi gerekiyor. Bankacılık sektörümüz ciddi bir daralma yaşadı. Özellikle son iyileşmeler çok sıkı bir likitide sürecini başlattılar kredi vermek için.

- Sözde konuşulan paralar kadar IMF'den alacağımız para kadar esnafımıza kredi kullandırmak için likitide verdik. Türkiye ekonomisi çok güçlü. Birileri üzülecek ama biz sağımıza solumuza bakmadan ilerliyoruz

- Reel olarak çok daha gerçek ve kaliteli üzerine koyarak giden kırılganlıklara izin vermeyen bir ekonomik stratejimiz olacak

- Brexit bir fırsat, AB'nin içinden geçtiği süreç bir fırsat, ABD'nin Çin arasındki ticaret anlaşmazlığı bir fırsat.

- 2008'den çok daha ağır bir operasyonla karşı karşıya kaldık. Etkilerini hızlı karar alma, güçlü refleks gösterme sayesinde çok hızlı bir şekilde atlattık. Piyasa kurallarını ihlal etmeden güven içerisinde ilerlemeye devam edeceğiz.

- 10 yıllık devlet tahvilimiz 100 puan aşağı indi.

- Esnafımız, KOBİ'lerimiz kredi paketlerini kolaylaştırmak ve vergi anlamında bir çok kolaylık sağladık. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarla birlikte de bu sürecin iyileşmeye başladığını görüyoruz

- Enflasyonun düşmesiyle faizlerinde çok sert düştüğünü göreceğiz. Türkiye için 2019 çok önemli tecrübe ve derslerin çıkarıldığı bir yıl olacak

- Uzun yıllardır beklenen reformlarla özellikle küresel piyasalarda pozitif ayrışma ve güçlenme anlamında değil, küresel rekabette Türkiye'yi bir adım öne taşıyacak.Kalıcı bir vergi mimarisi... Rekabet koşullarını dönüştüren, sadeleşmiş, optimum vergi politikasıyla, halkın refahının güçlendiği bir vergi çalışması.

- Çok sıkı bir enflasyonla mücadeleyi ortaya koyduk. Ocak ayı çok enteresan bir ay oldu. Gıdada da yaş sebze meyve tarihi bir sıçramanın yaşandığı o da ocağın son 10 günü yaşandı. Bu esnafımız ve çiftçimizle ilgili bir durum değil. Esas operasyonu yapan operasyoncular bahne ettikleri Antalya'daki 2000 dönümlük sera.

- Biz dedik ki vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. İstanbul ve Ankara'da hızlı bir adım atalım dedik ve tanzim satışlarına başladık. Ocak ayı enflasyonunda bu fahiş fiyat olmasaydı enflasyon eksi 0,43 olacaktı. Yıllık ise 18, 85'e düşecekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:25
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. İzmir
  5. Berat Albayrak
  6. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

YORUM YAZ

  • LeventbayLeventbay11 dk önce
    Rakının. Fabrikada çıkışı 25 tl markette 145 tl bu aradaki fark yaratan hangi dırsatçı beraaat . Sigara fabrika çıkışı 1.8 tl büfede 10 tl aradaki fırsatçı kim beraaat
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Damat....Boş konuşuyor.Bakanmış peh...Reis olmasa fabrikaya işci olarak almazlar.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Ankara'nın planlarını ben hazırladım"
  1. "Ankara'nın planlarını ben hazırladım"
  2. CHP MYK toplandı
  3. Bursa mitinginde konuşan Ak Parti İl..
  4. U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası..
  5. ''Halk Direnişi' grubu kuruldu
  6. Gaziantep’te terör operasyonu: 9..
  7. Cammu Keşmir'deki terör saldırısı
  8. Melih Gökçek'ten dikkat çeken Diriliş..
  9. Elektrikler kesilince mum yerine..
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
  11. Bolu'da FETÖ/PDY davasında karar
  12. 7 katlı binada çıkan yangın paniğe..
  13. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
  14. Belçika'daki evsizlerin yarısı..
  15. Mahsun Kırmızıgül'den itibar..
  16. Gaziantep’te 49 ayrı suçtan aranan..
  17. CHP’li Başkan Mirza : "CHP..
  18. Adana'daki FETÖ/PDY davası
  19. Malatya’da Roma dönemine ait tarihi..
  20. E-5’i birbirine katan motosikletli..
  21. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
  22. Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin..
  23. Malatya merkezli terör operasyonu
  24. Yücel Yılmaz, "Balıkesir’in bereketi..
  25. Silahla yaralama şüphelisi yakalandı
  26. Brezilya’daki baraj felaketi..
  27. Irak Ankara Büyükelçisi, GSO’da..
  28. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 24..
  29. İsrail askerleri Gazze sınırında 8..
  30. Yaya öncelikli bilinci için denetimler..
Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı

Günün Karikatürü

15 Şubat 2019
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler