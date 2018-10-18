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"Berat Albayrak başarılı olacak diye ödü kopanlar var"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başarılı olmasından ödü kopanlar olduğunu belirtti.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:38
"Berat Albayrak başarılı olacak diye ödü kopanlar var"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var" başlığıyla yayımlanan yazısında "Öyle böyle değil. Büyük, çok büyük bir önyargı geliştirdiler. Ne dese, ne eylese olmazlandılar. Başarısız olacağına kesin iman ettiler. 'Mümkün değil, yapamaz' diye kestirip attılar. Falan" ifadesini kullandı.

"Ödleri kopuyor"

"Ve şimdi görüyorum ki aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne! Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne? Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki, diye ödleri kopuyor" diyen Hakan, şöyle devam etti:

"- Batılılar, ip cambazlarını şöyle izlermiş: "Ha geçti ha geçecek. Ha geçti ha geçecek." Bizimkiler ise şöyle: "Ha düştü ha düşecek.Ha düştü ha düşecek." Bir kerede "Ha geçti ha geçecek" diye izlesek? Ne kaybederiz ki?"

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:38
  1. ahmet hakan
  2. Berat Albayrak
  3. ekonomi

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