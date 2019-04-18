Beraat Kandili programı Karaköy Ulu caminde gerçekleşecek Berat Kandili özel programı Karaköy Ulu Cami’nde gerçekleşecek.

Berat Kandili özel programı Karaköy Ulu Cami’nde gerçekleşecek.

Sakarya İl Müftülüğü’ne bağlıAdapazarı İlçe Müftülüğü tarafından Beraat Kandili özel program gerçekleştirilecek. Karaköy Ulu Cami’nde gerçekleşecek olan programa Diyanet İşleri Başkanlığı Baş MüfettişiMahmut Göl, Diyanet İşleri Başkanlığı Muhafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi 2013 Dünya Kuran-ı güzel okuma 1.’si Yaşar Çuhadar, 2015 yılı Kuran-ı güzel okuma 1.’si Hasan Çakmak, İl Müftüsü İhsan Açık ve vatandaşlar katılacak. Akşam namazına müteakip başlayacak olan program öncesi ikram dağılacağı belirtildi.

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