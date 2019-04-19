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Beraat Kandili dualarla ihya edildi

Çankırı genelindeki camilerde vatandaşların katılımıyla Berat Kandili dualarla ihya edildi.

19 Nisan 2019 Cuma 21:23
Beraat Kandili dualarla ihya edildi

Çankırı genelindeki camilerde vatandaşların katılımıyla Berat Kandili dualarla ihya edildi.



Çankırı’da Berat Kandili münasebeti ile bazı camilerde Çankırı İl Müftülüğü tarafından program düzenlendi. Camilere akın eden vatandaşlar akşam ve yatsı namazlarını cemaatle eda etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlanan mevlit programında din görevlileri tarafından Yasin-i Şerif okutuldu, bol bol dualar edildi. Din görevlileri gecenin anlam ve önemini anlattı. Program, Mevlit’i Şerif’in okunmasından sonra yatsı namazı ile devam etti.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 21:23
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