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Benzinlikteki kaza anı güvenlik kamerasında

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:11
Benzinlikteki kaza anı güvenlik kamerasında

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, kontrolden çıkan panelvanın benzin istasyonuna girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cemal Ö. yönetimindeki 34 JP 1459 plakalı panelvan, Bacı Mahallesi mevkinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyondaki bayrak direklerine çarptı.

Aracın benzim pompalarını teğet geçtiği kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cemal Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıyan kazada, hızla gelen aracın pompalarının yanından geçtikten sonra bayrak direklerine çarparak durması ve kaza sonrası çevredekilerin sürücünün yardımına koşması görülüyor.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:11
  1. Akaryakıt istasyonu
  2. güvenlik kamerası
  3. Sakarya
  4. trafik kazası

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