Benzini biten engellinin aracını polis otosu evine kadar çekti Osmaniye’de benzini bitince üç tekerlekli motosikleti ile yolda kalan engelli vatandaşın imdadına polisler yetişti.

Osmaniye’de benzini bitince üç tekerlekli motosikleti ile yolda kalan engelli vatandaşın imdadına polisler yetişti.

Osmaniye merkeze bağlı Ulaşlı Mahallesi’nde üç tekerlekli motosikletiyle evine gitmekte olan engelli vatandaşın benzini bitti. Yol kenarında benzini biten vatandaşı gören polisler, ip yardımıyla motosikleti polis aracına bağladılar. Daha sonra motosiklet polis arabasıyla engelli vatandaşın evine kadar çekildi. Bu ilginç anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.