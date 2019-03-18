Benzine 13 kuruş zam geliyor Bu gece yarısından itibaren benzine 13 kuruş zam geliyor. Zammın pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6,70 olacak.

Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt ürünlerinden benzine fiyat artışı olarak yansıdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak 13 kuruşluk fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Son fiyat artışıyla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,70 seviyesine kadar çıkmış olacak.

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