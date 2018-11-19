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Benzinde yeni indirim! Bu gece başlıyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzin fiyatlarını 19 kuruşluk indirim geldiğini açıkladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:44
Benzinde yeni indirim! Bu gece başlıyor

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruşluk indirim gerçekleşecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim benzinin pompa fiyatlarına ortalama 19 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,39 liraya, İzmir'de 6,68 liradan 6,49 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan eşel mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:44
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)
  5. Benzin
  6. akaryakıt
  7. indirim

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