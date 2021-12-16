Benzine büyük zam iddiası
Benzin fiyatlarının bu geceden itibaren 56 kuruş zamlanacağı iddia edildi
Akaryakıt fiyatlarının bu geceden itibaren zamlanacağı ileri sürüldü. Benzin fiyatlarına gelecek zam miktarıyla ilgili ise "56 kuruş" iddiası ortaya atıldı.
Son olarak 9 Aralık’ta benzin fiyatları 77 kuruş, motorin fiyatları 31 kuruş zamlanmıştı. Gelen zamlar pompa satış fiyatına yansıtılmıştı.
16 Aralık itibariyle, Ankara'da ortalama benzinin litre fiyatı 10,41 liradan satılıyor. Benzinin litresi İstanbul'da 10,36 liraya, İzmir'de 10,43 liradan dolduruluyor.