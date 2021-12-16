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Ekonomi Benzine büyük zam iddiası
Ekonomi

Benzine büyük zam iddiası

Benzin fiyatlarının bu geceden itibaren 56 kuruş zamlanacağı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2021-12-16 14:39:00 -
Benzine büyük zam iddiası

 

Akaryakıt fiyatlarının bu geceden itibaren zamlanacağı ileri sürüldü. Benzin fiyatlarına gelecek zam miktarıyla ilgili ise "56 kuruş" iddiası ortaya atıldı. 

Son olarak 9 Aralık’ta benzin fiyatları 77 kuruş, motorin fiyatları 31 kuruş zamlanmıştı. Gelen zamlar pompa satış fiyatına yansıtılmıştı.

 

16 Aralık itibariyle, Ankara'da ortalama benzinin litre fiyatı 10,41 liradan satılıyor. Benzinin litresi İstanbul'da 10,36 liraya, İzmir'de 10,43 liradan dolduruluyor.

 

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