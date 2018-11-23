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Araç sahiplerine müjde! Benzine 4. indirim de geldi

Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geliyor. Dün motorin fiyatlarına gelen 13 kuruşluk indirimin sonrası bu gün de benzine yeni bir indirim daha geldi.

23 Kasım 2018 Cuma 16:58
Araç sahiplerine müjde! Benzine 4. indirim de geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim geldi.

İndirim pompalara bu gece yarısından itibaren yansıyacak ve son indirimle birlikte benzinde yapılan indirimlerin toplamı 73 kuruşu bulacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Motorine 6 ay sonra ilk indirim

Dün 6 ay sonra motorin fiyatlarına da 18 kuruş indirim gelmiş, yapılan indirimin 5 kuruşu Eşel Mobil Sistemi kapsamında ÖTV karşılamasına gitmesi ile geri kalan 13 kuruş ise pompaya indirim olarak yansımaya başlamıştı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:58
  1. İstanbul
  2. benzin fiyatı
  3. motorin indirimi

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