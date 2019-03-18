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Benzine 13 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:02
Benzine 13 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,78 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,71 liraya, İzmir'de 6,63 liradan 6,76 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:02
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. benzin
  5. enerji
  6. Zam

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