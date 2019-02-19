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Akaryakıtta zam beklenti sırası motorinde!

Türkiye'nin işlenmiş akaryakıt ürünlerinde temel aldığı piyasa olan Akdeniz piyasasındaki fiyat artışı benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş olarak yansıdı. Motorinde ise zam beklentisi 20 kuruşa çıktı.

19 Şubat 2019 Salı 09:38
Akaryakıtta zam beklenti sırası motorinde!

Pazartesi günü yurt dışındaki motorin fiyatlarının bir gecede yüzde 3.50 yükselmesi ile piyasa uzmanları zam beklenti miktarını 20 kuruşa çekti.

Fiyat artışlarının bu geceden itibaren her an yapılabileceği belirtiliyor.

Benzine 27 kuruş

Benzin fiyatlarına ise bugünden geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı. Artış sonrası İstanbul'da 6 lira 10 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 37 kuruşa yükselirken, Ankara'da bu rakam 6 lira 16 kuruştan, 6 lira 43 kuruşa, İzmir'de ise 6,14'ten 6,41 seviyesine çıkmış oldu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:38
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