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Benzinde indirim gece yarısından itibaren geçerli olacak

Benzin fiyatlarında litrede 15 kuruş olarak gerçekleşen indirim, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:23
Benzinde indirim gece yarısından itibaren geçerli olacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinde litrede 15 kuruş indirim gerçekleşti. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 13/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, benzinde 15 Kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır".


Ayrıca; akaryakıt ürünlerinden kalorifer yakıtında 13 kuruş, Fuel Oil’de 10 kuruş, yüksek kükürtlü Fuel Oil’de 6 kuruş, gaz yağında da 17 kuruş indirim oldu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:23
  1. Ekonomi
  2. benzin
  3. benzinde indirim
  4. bu gece yarısı geçerli olacak
  5. akaryakıt fiyatları

YORUM YAZ

  • abdulkerimabdulkerim42 dk önce
    mazot 5.70 tl den 6.3 tl olurken eşel sistemi neden devrede yoktu ağalar.indirime geldi mi sistem devrede zama geldi mi sistem ara sıra devrede.daha doğrusu zam oranı yüksekse sistem devreye girmiyor ama zam orası düşükse sistem devreye giriveriyor ne hikmetse....
  • Özgür DagÖzgür Dag51 dk önce
    Duydunmu Türkiyem. Benzin 15kuruş inmişde bukullanıcılarayansımayacakmış. ...
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