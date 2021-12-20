"Kar marjımızı yükseltin" diyen EPGİS'ten benzine, motorine ve LPG'ye bir büyük zam daha!

EPGİS'in 'Dayanamıyoruz' açıklamaları sonrası beklenen zam geldi. Benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, LPG’ye 57 kuruş zam geldi.

EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 62, Motorinde 55, LPG’de 57 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

"Kar marjımızı yükseltin"

Asgari ücreti bahane eden EPGİS, yaptığı açıklamada kar marjının yükseltilmesini istedi. EPGİS açıklamasında, “Sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı. İşletmelerimizi kapatmak istemiyoruz. Bu zor günleri beraberce atlatabilmek için EPDK’dan, yaşayacağımız kadar oranda, yani en azından asgari ücretin artırıldığı oranda kâr marjımızın yükseltilmesini talep ediyoruz” ifadesini kullandı.