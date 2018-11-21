0553 313 94 23

Benzin ve Motorin de yeni indirimler gelebilir

Benzin fiyatı, birkaç hafta içinde peş peşe yapılan indirimlerle litrede 57 kuruş düştü. Bu indirimlerin ardından motorin ve benzin arasında fiyat farkı yok denilecek seviyeye geldi.Benzin fiyatı neden düşüyor? Düşmeye devam edecek mi? Motorinde durum ne? Detaylar haberimizde...

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:55
Benzin ve Motorin de yeni indirimler gelebilir

Uzmanlara göre Avrupa’da benzin bolluğu yaşanıyor. gerekçe, ABD’nin petrol stoklarının artması ve Avrupa’dan benzin ithalatını azaltması. Bu durum, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz piyasasında benzin fazlasına ve fiyatların düşmesine yol açıyor. Yurt içinde doların da düşmesi, pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Kısa aralıklarla üç kez benzinde indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatı 57 kuruş geriledi.

Habertürk'ün haberine göre uzmanlar, olağanüstü bir olay yaşanmaması halinde benzinde bu düzeylerin korunabileceğini, yeni indirimlerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Motorinde indirim

Uluslararası piyasalarda motorin fiyatları da geriliyor. Son 10 günde ton fiyatı, 681 dolardan 652 dolara geriledi. 22 kuruş indirim yapıldı. Devletin, her litre motorinde 27 kuruş ÖTV alacağı bulunduğu için bu indirim pompaya yansımadı. Devletin, 5 kuruş ÖTV alacağı kaldı. Motorinde, izleyen günlerde uluslar arası piyasaların etkisiyle gündeme gelecek indirimin pompaya yansıması bekleniyor.

Petrol fiyatları

Peki, petrol fiyatlarında durum ne? Bu piyasayı etkileyen önemli bir etkenlerden biri, ABD’deki petrol stokları. Geçen hafta ABD ham petrol stokları 10,27 milyon varil arttı. Bu gelişme piyasalarda olumlu karşılandı ve petrol fiyatları stabil sayılacak bir düzeyde seyrediyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 07:55
  1. benzin
  2. motorin
  3. indirim

YORUM YAZ

  • meyyidmeyyid17 dk önce
    ecevit zamanında 1 litre benzin 1 dolar olsun denmişti ama kıyamet kopmuştu.keşke olsa.en azından dolar düşünce benzinde düşerdi.hainlik olmazdı.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Küresel piyasalardaki negatif seyir devam ediyor
  1. Küresel piyasalardaki negatif seyir..
  2. dolar euroda son durum
  3. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
  4. Danimarka'da silahlı saldırıya uğrayan..
  5. Donald Trump'a çok ağır sözler!..
  6. Diyarbakır'da PKK'nın inine girildi!..
  7. Cengiz Baykal kimdir?
  8. Çin'de yolsuzluk suçuna müebbet hapis..
  9. Amerika Kabil'deki terör saldırısını..
  10. Amerika Kandil'e ilaç gönderdi
  11. Ankara'da oto kaportacıya giren TIR..
  12. Karadeniz’de resmen fışkırdı! Tam 500..
  13. Dolar yeni piyasada kaç lira?
  14. Amerika'dan "İran-Rusya-Suriye petrol..
  15. 'Çin, DTÖ'den çıkarılabilir'
  16. Yeni gelir kapısı! 12 bin TL maaşı var
  17. Kara yollarında durum
  18. Yürekleri yaktı! Pazartesi göreve..
  19. Yanan kamyonun içinden ceset çıktı
  20. Riyad’da kazan kaynıyor!
AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

Günün Karikatürü

21 Kasım 2018
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı