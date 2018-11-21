Benzin ve Motorin de yeni indirimler gelebilir

Uzmanlara göre Avrupa’da benzin bolluğu yaşanıyor. gerekçe, ABD’nin petrol stoklarının artması ve Avrupa’dan benzin ithalatını azaltması. Bu durum, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz piyasasında benzin fazlasına ve fiyatların düşmesine yol açıyor. Yurt içinde doların da düşmesi, pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Kısa aralıklarla üç kez benzinde indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatı 57 kuruş geriledi.

Habertürk'ün haberine göre uzmanlar, olağanüstü bir olay yaşanmaması halinde benzinde bu düzeylerin korunabileceğini, yeni indirimlerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Motorinde indirim

Uluslararası piyasalarda motorin fiyatları da geriliyor. Son 10 günde ton fiyatı, 681 dolardan 652 dolara geriledi. 22 kuruş indirim yapıldı. Devletin, her litre motorinde 27 kuruş ÖTV alacağı bulunduğu için bu indirim pompaya yansımadı. Devletin, 5 kuruş ÖTV alacağı kaldı. Motorinde, izleyen günlerde uluslar arası piyasaların etkisiyle gündeme gelecek indirimin pompaya yansıması bekleniyor.

Petrol fiyatları

Peki, petrol fiyatlarında durum ne? Bu piyasayı etkileyen önemli bir etkenlerden biri, ABD’deki petrol stokları. Geçen hafta ABD ham petrol stokları 10,27 milyon varil arttı. Bu gelişme piyasalarda olumlu karşılandı ve petrol fiyatları stabil sayılacak bir düzeyde seyrediyor.