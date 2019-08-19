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Benzin ve motorine zam geldi! İşte rakamlar...

Küresel piyasalarda bazı ürünlerde fiyat artışı görülürken, benzin ve motorin fiyatlarına da yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:11
Benzin ve motorine zam geldi! İşte rakamlar...

Benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Benzindeki fiyat artışı 6 kuruş olurken, motorinde ise bu rakam 17 kuruş oldu. Söz konusu rakamların pompaya yansımasıyla; İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6,59 liraya, motorinin de 6,18 liraya çıkacak.

Brent petrol ve doların sakin seyretmesine rağmen, küresel piyasalarda ürün fiyatlarına gelen artıştan dolayı gündeme gelen fiyat artışları bu gece yarısından itibaren gerçekleşiyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre benzin ve motorine bu gece yarısı zam geliyor.

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak fiyat artışları benzinde 6, motorinde ise 17 kuruş olacak.

Söz konusu rakamların pompaya yansımasıyla; İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6,59 liraya, motorinin de 6,18 liraya çıkacak.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:11
  1. İstanbul
  2. Benzin
  3. motorin
  4. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)
  5. küresel piyasalar

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