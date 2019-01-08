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Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine bu gece zam geliyor

Benzin ve motorin için uzun bir aranın ardından zam haberi geldi. Bu geceden itibaren benzine 17 motorine ise 18 kuruş zam yapılacağı açıklandı.

08 Ocak 2019 Salı 17:05
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine bu gece zam geliyor

Benzin ve motorine zam geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre zam oranları benzinde 17 motorinde ise 18 kuruş olacak.

Benzin ve motorindeki yeni zam oranlarının bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Döviz fiyatlarındaki artıştan kaynaklı geçtiğimiz mayıs ayında devreye alınan Eşel Mobil Sistemi ile benzin ve motorindeki fiyat artışları Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanmaya başlamıştı. Bu uygulama geçtiğimiz aylarda önce benzinde sonra da motorinde sona erdirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:05
  1. ​Benzin
  2. Motorin
  3. Zam

YORUM YAZ

  • Cihan Cihan 4 dk önce
    Kaşıkla verdikleri zammı kepçeyle alıyorlar. İndirimde de bu kadar hızlı davranmayan akaryakıt sektörünü kınıyorum.

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