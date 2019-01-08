Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine bu gece zam geliyor

Benzin ve motorine zam geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre zam oranları benzinde 17 motorinde ise 18 kuruş olacak.

Benzin ve motorindeki yeni zam oranlarının bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Döviz fiyatlarındaki artıştan kaynaklı geçtiğimiz mayıs ayında devreye alınan Eşel Mobil Sistemi ile benzin ve motorindeki fiyat artışları Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanmaya başlamıştı. Bu uygulama geçtiğimiz aylarda önce benzinde sonra da motorinde sona erdirilmişti.